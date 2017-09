Presidentens agerande har väckt reaktioner i USA, trots att man börjar bli van vid Trumps nyckfullhet.

Inför republikanernas primärval till senaten i staten Alabama skrev Trump flera gånger på Twitter och uppmanade sina anhängare att välja hans favoritkandidat Luther Strange.

Uppmanade folk att rösta på Strange

"ALABAMA, gå ut och rösta på Luther Strange - han har bevisat för mej att han aldrig sviker", skrev Trump på tisdagen.

En av de tweets som Trump raderat. Foto: Skärmdump Twitter

Men senare på valdagen när rösterna lagts och det började bli klart att Strange skulle förlora till kandidaten Roy Moore, raderade Trump denna tweet plus ytterligare två där han stöttat sin tidigare favorit.

Presidenten skrev sedan ett nytt inlägg på Twitter där han hyllar vinnaren Roy Moore.

Frågan har rests om det är ett lagbrott när presidenten raderar det han lagt ut i sociala medier. Twitter är Trumps favoritkanal och han skriver mängder med meddelanden varje dag.

Enligt Presidential records act ska presidentens och vice presidentens alla dokument och skrivelser ses som offentliga handlingar som måste sparas och registreras, uppger CNN.

På valdagen uppmanade Donald Trump Alabamas republikaner att rösta på Luther Strange. Foto: Skärmdum Twitter

New York Times skriver att Trump redan stämts av flera fristående medborgargrupper, bland andra Citizens for responsibility och Ethics in Washington, för att han vid tidigare tillfällen raderat inlägg på Twitter.

Skällde ut rådgivare efter valutgången

Enligt CNN blev Trump upprörd efter utgången i Alabama och gav republikanernas ledare i senaten, Mitch McConnell, skulden för att han backat förloraren. Källor berättar att Trump kände sig "bortgjord och arg" när valet avgjorts och ska vara rasande på McConnell för att han uppmuntrat honom att stödja Strange.

Till råga på allt hade Trumps förra chefsrådgivare – Steve Bannon – kampanjat för segraren Roy Moore –

Republikanen Roy Moore har gjort många kontroversiella uttalanden om bland annat islam och homosexuella. Nu blir han kandidat till senaren för republikanerna i staten Alabama. Foto: DAVE MARTIN / AP/ TT

Trump var besviken men hyllade ändå Roy Moore i ett uttalande till väntande reportrar utanför Vita huset på onsdagen.

– Jag gläder mig med honom, och jag måste säga att Luther gjorde en bra kampanj från det att jag stödde honom, men Roy var ännu bättre, sa presidenten.