Donald Trump var under sin valkampanj i det närmaste fientligt inställd till landets största nyhetsmedier, som snabbt fick epitet "fake news" över sig.

Och den smutskastningen har fortsatt sedan han installerades som president.

Så sent som under fredagskvällen twittrade Trump ut nästa känga mot de etablerade medierna.

"Bluffmedierna New York Times, NBC News, ABC, CBS och CNN är inte mina fiender, de är det amerikanska folkets fiender" skriver han på Twitter.

The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my enemy, it is the enemy of the American People!