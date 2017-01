Donald Trump hyllade under valkampanjen Vladimir Putin vid flera tillfällen.

USA:s president Donald Trump har både före och efter valet i november vid flera tillfällen uttryckt en beundran för sin ryska kollega, Vladimir Putin, och löftena om bättre relationer med Ryssland har duggat tätt.

Nu står det klart att de båda världsledarna ska talas vid för första gången sedan Trump svors in för en vecka sedan.

Enligt CNN ska samtalet äga rum på lördag, då de ska tala med varandra på telefon. Uppgifterna kommer enligt kanalen från en person inom Trumps administration.

Även Putin har talat optimistiskt om relationerna med USA, som han tidigare beskrivit som de värsta på flera år.

– Globala och regionala utmaningar som våra länder har stött på under de senaste åren bekräftar att relationen mellan Ryssland och USA är en viktig faktor för att säkra stabilitet och säkerhet i världen, säger Putin enligt CNN.

Möte med Storbritannien – inte med Mexiko

Flera möten och samtal med olika världsledare står just nu på agendan för Donald Trump.

Senare under fredagen ska han möta Storbritanniens premiärminister Theresa May, och det har även talats om att han ska träffa Japans premiärminister Shinzo Abe senare under februari.

Men alla är inte lika sugna på att träffa den nyinstallerade presidenten.

Under torsdagen twittrade den mexikanska presidenten Enrique Peña Nieto ut att han inte kommer att delta i ett tidigare planerat möte med Donald Trump. Mötet var planerat att äga rum på tisdag nästa vecka.

Beskedet kom som ett brev på posten efter att Donald Trump under onsdagen undertecknat ett beslut om att påbörja byggandet av den mur mot Mexiko han gjorde till profilfråga under valrörelsen. Han har vid flera tillfällen försäkrat väljarna om att Mexiko kommer att få betala för bygget, något som Peña Nieto vid upprepade gånger dementerat.

– Mexiko tror inte på murar. Jag säger det igen: Mexiko kommer inte att betala för någon mur, säger han enligt CNN.