Efter att justitierådet Antonin Scalia avled i februari förra året har hans stol i USA:s högsta domstol stått tom. Nu har det fallit på Donald Trump, som landets president, att nominera hans efterträdare.

Vid klockan 02 i natt, svensk tid, presenterades Neil Gorsuch som Trumps kandidat i direktsändning från Vita huset.

– Vi kommer att presentera ett justitieråd som jag tror att alla kommer att bli imponerade av, sa Trump tidigare under dagen.

Getting ready to deliver a VERY IMPORTANT DECISION! 8:00 P.M.