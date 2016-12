Trump hälsar gott nytt år – till sina "fiender"

Under fredagen hyllade USA:s blivande president Donald Trump Vladimir Putin för att han tog beslutet att inte besvara Obama-administrationens beslut att uviska 35 ryska diplomater.

Utvisningarna var Obama-administrationens svar på hackerattackerna som skedde i samband med höstens presidentval, som Ryssland beskylls för att ligga bakom.

"Bra drag att försena (av V Putin) – Jag har alltid vetat att han är väldigt smart!", skrev han.

Trump pinnade fast tweeten högst upp i sitt flöde och den ryska ambassaden i USA var snabba med att visa sin uppskattning genom att retweeta hans Putinhyllning.

Nu har Donald Trump ännu en gång vänt sig till Twitter.

Den här gången gör han det för att önska alla ett gott nytt år - inklusive sina fiender.

"Gott nytt år till alla, inklusive till mina många fiender och de som kämpat emot mig och förlorat så hårt", skriver den blivande presidenten.

"De vet inte vad de ska ta sig till. Kärlek!", skriver han också.

Det är oklart vilka Donald Trump syftar på när han skriver "fiender".

Donald Trump vann det amerikanska presidentvalet den 9 november tidigare i år.

Han efterträder Barack Obama och tillträder på installationsdagen den 20 januari 2017.

Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love!