Donald Trump twittrade under måndagseftermiddagen på nytt ut sitt stöd för Donald Trump Jr och försvarade att sonen träffade en rysk advokat i syfte att få skadlig information om Hillary Clinton.

– De flesta politiker skulle ha gått till ett möte som det Don Jr deltog i för att få information om en motståndare. Det är politik, skrev han.

Most politicians would have gone to a meeting like the one Don jr attended in order to get info on an opponent. That's politics!