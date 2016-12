Trump avvecklar hårt kritiserad stiftelse

Beslutet kommer efter månader av granskning om hur tillgångarna i stiftelsen egentligen har samlats in och distribuerats. Foto: Rex/Shutterstock / REX/SHUTTERSTOCK REX FEATURES

Beslutet kommer efter månader av granskning om hur tillgångarna i stiftelsen egentligen har samlats in och distribuerats. Foto: Rex/Shutterstock / REX/SHUTTERSTOCK REX FEATURES

Beslutet kommer efter månader av granskning om hur tillgångarna i stiftelsen egentligen har samlats in och distribuerats.

Donald J. Trump-stiftelsen har under 2016 varit föremål för hård granskning och avslöjanden har kunnat visa hur pengar ur stiftelsen har använts till icke-ändamålsenliga syften, så som att lösa rättsliga processer för Donald Trump i privata sammanhang.

Men nu kan det vara slut med det. I ett uttalande under lördagen meddelar Donald Trump att stiftelsen kommer att avvecklas.

LÄS MER: Trump: USA måste öka sin kärnvapenkapacitet

"Stiftelsen har gjort enormt mycket gott under åren genom att bidra med miljontals dollar till otaliga grupper, så som stöd till krigsveteraner, poliser och barn", skrev han och fortsatte:

"Men för att undvika någon som helst intressekonflikt med min roll som president, har jag beslutat att bedriva mitt starka intresse för välgörenhet på andra sätt."

Kan inte avvecklas under pågående utredning

I uttalandet nämner Donald Trump däremot ingen tidsplan för avvecklandet. För att undvika en intressekonflikt med presidentskapet krävs det dock att stiftelsen är upplöst före 20 januari, då Trump axlar presidentskapet.

Men det är problem för avvecklingen att ske direkt.

Sedan avslöjandena om hur stiftelsens tillgångar använts, har den varit under utredning av delstaten New Yorks justitieminister. En talesperson för delstaten säger nu till Washington Post att stiftelsen inte kan upplösas under pågående utredning.

LÄS MER: Trumps vändning om presidentplanet

Enligt uppgifter från stiftelsen till amerikanska skattemyndigheten fanns 1,16 miljoner dollar i totala tillgångar uppbundna under slutet av år 2015. En talesperson för stiftelsen berättade under lördagen att det än inte finns någon plan för var eventuella pengar i stiftelsen skulle placeras i samband med en avveckling, skriver New York Times.