Enligt källor till New York Times, som också rapporterar om saken, är det den nytillträdde stabschefen John F. Kelly som fattat beslutet att ge Scaramucci sparken.

Tidningen skriver vidare att John F. Kelly informerat anställda vid Vita huset på måndagsmorgonen, lokal tid.

Nya stabschefen John F. Kelly informerade anställda vid Vita huset att Scaramucci fått sparken. Foto: SUSAN WALSH / AP TT NYHETSBYRÅN

Det här innebär att Anthony Scaramucci lämnar tjänsten som kommunikationsdirektör efter enbart tio dagar.

Under de dagarna har Scaramucci dock hunnit bli ordentligt omskriven. Han har bland annat kallat den tidigare stabschefen, Reince Priebus, för "paranoid och schizofren" under ett samtal med en reporter på The New Yorker.

"Jag gjorde ett misstag när jag litade på en reporter. Det kommer inte att hända igen", skrev Scaramucci på Twitter.

"Anthony Scaramucci kommer att lämna sin roll som Vita husets kommunikationsdirektör", skriver Vita huset i ett pressmeddelande. Foto: Vita huset

Scaramucci hade tidigare sagt att hans mål var att se till att Priebus skulle få sparken från sitt jobb.

Den kontroversielle före detta banktjänstemannen har även förolämpat president Trumps chefsstrateg Steve Bannon.

Först begärde frun om skilsmässa och sen fick Anthony Scaramucci sparken från Vita huset. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Spicer sa upp sig i protest mot nya chefen

Strax innan Anthony Scaramucci tillträdde tjänsten som kommunikationsdirektör valde pressekreteraren Sean Spicer att säga upp sig – enligt källor till flera amerikanska medier var det en protesthandling mot att Scaramucci valts till ny kommunikationsdirektör.

Läs mer: Sean Spicer slutar som pressekreterare

Häromdagen skrev Expressen att Scaramuccis fru valt att ansöka om skilsmässa. Enligt New York Times ska hustrun Deirdre Ball ha tröttnat på makens "nakna politiska ambition".

Läs mer: Scaramuccis fru begär skilsmässa

Mats Larsson, Expressens utrikeskommentator, kommenterade Scaramuccis korta tid i Vita huset i Expressen TV:

– Upp som en sol, ned som en pannkaka.

Enligt New York Times är det ännu oklart om Scaramucci fortsätter vara anställd vid Vita huset i någon annan position eller om han får lämna helt och hållet.

Vita huset önskar Scaramucci lycka till i ett kort uttalande:

”Anthony Scaramucci kommer att lämna sin tjänst som kommunikationsdirektör för Vita huset. Mr. Scaramucci kände att det var bäst att ge stabschefen John Kelly en nystart och möjlighet att välja sitt eget team. Vi önskar honom all lycka”.

Texten uppdateras.