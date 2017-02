Trump avbröt samtal: "Var en dum deal"

Över helgen ska USA:s president ha haft ett telefonsamtal med Australiens premiärminister Malcolm Turnbull angående ett flyktingavtal länderna emellan som gör gällande att USA ska ta emot 1 250 flyktingar.

Enligt källor till CNN ska Trump ha sagt att det var en väldigt dålig överenskommelse för USA och att en av dem skulle vara nästa "Boston-bombare" - där han syftar på bombningarna vid Boston Marathon 2013.

Trump ska ha utryckt sin oro över hur överenskommelsen skulle fungera med bakgrund av det inreseförbud som nu trätt kraft i USA.

Enligt CNN ska Trump ha avslutat telefonsamtalet tvärt och varit väldigt missnöjd.

Trump ska ha sagt till Premiärministern att han pratat med fyra världsledare under dagen, inklusive Rysslands president Vladimir Putin, och att detta var "helt klart det värsta samtalet", skriver Washington Post.

USA är sedan tidigare allierad med Australien och de två länderna slöt under Barack Obamas tid som president ett flyktingavtal.

Avtalet innebar att USA ska ta emot 1 250 flyktingar, och få gå igenom en så kallad "screening process" i USA, som bor på flyktingförläggningar på närliggande öar i Australien. Flera av dessa flyktingar kommer från de sju länder som innefattas av USA:s inreseförbud.

Donald Trump vände sig sedermera till Twitter för att visa sitt missnöje mot USA:s överenskommelse med Australien.

"Kan du tro det? Obama-administrationen gick med på att ta in tusentals illegala invandrare från Australien. Varför? Jag ska studera den här dumma överenskommelsen”, skrev han.

Do you believe it? The Obama Administration agreed to take thousands of illegal immigrants from Australia. Why? I will study this dumb deal!