Donald Trumps inreseförbud som infördes förra veckan, och som sedermera stoppades av en federal domare, har fått reaktioner över hela världen.

I samband med det rådande känsloläget i USA valde Budweiser att släppa sin nya reklamfilm - och den har minst sagt fått människor engagerade och uppretade.

Filmen heter "Born the hard way" och handlar om en av öltillverkarens grundare, Adolphus Busch, som kom till USA från Tyskland på 1800-talet.

I den en minut långa filmen möts Adolphus Busch av främlingsfientlighet efter att ha anlänt till sitt nya land.

Till slut träffar Busch sin blivande kompanjon, Eberhard Anheuser, och tillsammans skapar de Anheuser-Busch som producerar Budweiser.

– Den här reklamen visar starten på Budweisers resa. Och även om det utspelar sig på 1800-talet så är det en historia som vi tror resonerar väl med dagens entreprenörgeneration, de som strävar efter att nå sina drömmar, säger Budweisers vicepresident, Ricardo Marques, i ett uttalande enligt The Independent.

Flera Trumpanhängare menar att det är ett hån mot USA:s president Donald Trump och uppmanar nu amerikaner att bojkotta Budweiser.

Många anser att reklamen är ett politiskt ställningstagande som inte hör hemma i reklam.

"Amerika kunde inte bry sig mindre om er politiska åsikt - EPISKT misstag", skriver en person på Twitter.

Hashtaggen #boycottbudweiser, alltså "bojkotta Budweiser", har nu fått spridning i sociala medier.

Way to go @Budweiser you've managed to piss off middle America. You know, the people who used to drink your beer. #BoycottBudweiser