Trepartsavtal ska säkra vapenvila i Syrien

Kriget i Syrien har nu pågått i sex år. De inblandade parterna har flera gånger försökt få till en vapenvila – men den har inte hållit.

Nu meddelar internationella nyhetsbyråer att Iran, Turkiet och Ryssland är överens om ett avtal.

BREAKING: Syria talks in Astana conclude with Russia, Turkey and Iran striking deal on three-way mechanism to safeguard cease-fire.