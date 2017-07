Tre nya anmälningar om sexuellt ofredande under Bråvalla

Under lördagen meddelade arrangörerna av Bråvalla-festivalen att festivalen läggs ned. Anledningen de uppger: det har varit för många sexuella övergrepp.

Nu har polisen tagit emot ytterligare anmälningar.



Polisen tog emot tre anmälningar av sexuellt ofredande under lördagskvällen.



"Samtliga har skett inne på festivalområdet och inträffade natten mellan fredag och lördag men de anmäldes inte förrän under lördagskvällen", skriver polisen på sin hemsida.



– Samtliga tre har skett ute på festivalområdet, det går inte att härleda till någon speciell konsert, säger Hans Lippens, polisens presstalesperson.



I två av fallen finns det gripna personer.



– I två fall fick vi utpekade personer. De är hörda, släppta men misstankarna kvarstår. I det tredje fallet har vi bra uppgifter att gå vidare på och vår förhoppning är att vi ska kunna gripa personen, säger Hans Lippens.



Under lördagskvällen har det inte kommit in några anmälningar om misstänkta sexuella ofredanden som ska ha skett under lördagen.



– Inte än, men det är möjligt att det kommer, säger Hans Lippens.



Under festivalen har det totalt kommit 17 anmälningar om sexuellt ofredande.