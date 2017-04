Tre bilar inblandade i krasch - väg avstängd

Under räddningsarbetet är vägen mot Vännäs helt avstängd.

Klockan 14:52 kom larmet om trafikolyckan in till polisen. Enligt de första uppgifterna ska det finnas skadade personer.

Olyckan ska ha skett på E12 i höjd med Klockarbäcken, uppger polisen. Under räddningsarbetet är vägen mot Vännäs avstängd.

Lokaltidningen VK skriver att två polisbilar och en ambulans är framme vid olycksplatsen. Enligt polisuppgifter kommer E12, i riktning mot Vännäs, att vara helt avstängd under det pågående räddningsarbetet. Enligt tidningsuppgifter handlar det om en påkörningsolycka. En bil ska ha kört in i en annan bil som var på väg att svänga in i fältet mot Umedalen.