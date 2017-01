Tidsfristen för Gambias president rinner ut

På onsdagen sattes extraflyg in för att skicka hem bland annat brittiska turister från Gambia. Foto: Ap / AP TT NYHETSBYRÅN

Senegal har fört in militären för att pressa president Yahya Jammeh till att lämna makten. Foto: Rebecca Blackwell / AP

Situationen i Gambia kan komma att få sin upplösning på fredagen.

Den sittande presidenten Yahya Jammeh har fått till klockan 13 på sig att lämna i från sig makten, som han i teorin förlorade i ett val i december.

Presidenten, som suttit på sin post sedan 1994, valde först att acceptera nederlaget. Men sedan stod han för en helomvändning, och vägrade plötsligt kliva ner. Detta har lett till att grannländerna nu står redo att ingripa.

Under torsdagen gick senegalesisk militär in i landet, men operationen avbröts senare under dagen. Enligt AFP står nu 7000 soldater från Senegal, Nigeria, Ghana, Togo och Mali redo att ingripa om Jammeh inte avgår.

Nya presidenten har svurits in

Under fredagsförmiddagen hålls en sista förhandling mellan företrädarna för Ecowa, den ekonomiska samarbetsorganisationen för västafrikanska länder, och president Yahya Jammeh.

Organisationens ledare, Marcel Alain de Souza, menar dock att man inte kommer att vika sig i förhandlingarna med presidenten.

– Om han inte accepterar att lämna Gambia så kommer vi att ingripa militärt, säger han till AFP.

Samtidigt har den valda presidenten, Adama Barrow, redan svurits in som ny president på Gambias ambassad i Dakar.

Gambias eget försvar uppgår endast till 2500 soldater, och landets arméchef, Ousman Badije, har tidigare uttalat sig skeptiskt till att starta en militär konflikt.

– Jag tänker inte blanda in mina soldater i fåniga strider. Jag älskar mina mannar, har han tidigare sagt enligt BBC.

Utrikesdepartementet avråder fortfarande från icke nödvändiga resor till Gambia, med anledning av säkerhetsläget.