Tidningarnas förstasidor efter spanska terrordåden

13 personer dödades under dåden. Foto: GIANNIS PAPANIKOS / AP TT NYHETSBYRÅN

Det var vid 17-tiden på torsdagen som en skåpbil körde in i en folkmassa på det populära turiststråket La Rambla i Barcelona. Stor panik bröt ut. 13 personer dog i attacken och ytterligare ett 100-tal personer skadades. För 15 av dem uppges tillståndet vara livshotande. Svenska utrikesdepartementet har hittills inte fått några uppgifter om att det finns svenskar bland de döda eller skadade.

Två män har gripits misstänkta för terrorattentatet, en med spanskt medborgarskap och en med marockanskt. Föraren ska dock ännu vara på fri fot.

Tidigt på fredagsmorgonen varnade polisen invånare i Cambrils utanför Tarragona för ännu en pågående terrorattack och polisen bekräftade kort därpå att man skjutit ihjäl misstänkta terrorister.

Terrorattacken på tidningarnas förstasidor

Enligt poliskällor till RTVE är det fem döda och en skadad och polisen misstänker att personerna bar bombbälten. Minst sex personer ska ha blivit påkörda, varav en polis, och skadade i det andra misstänkta attentatet.

Polisen rapporterar att man misstänker en koppling mellan förövarna i Cambrils på La Rambla.

Terrorattackerna har gett eko över hela världen och på fredagen var händelserna på förstasidan på flera stora tidningar, bland annat Metro, The Independent, Daily Mirror, Libération, The Scotsman, The Times, La Razon, och El Mundo.

Här är några av de stora internationella tidningarnas förstasidor på fredagen.

Metro, Storbritannien

Metros förstasida.

Independent, Storbritannien

Independents förstasida.

Daily Mirror, Storbritannien

Daily Mirrors förstasida.

Daily Mail, Storbritannien

Daily Mails förstasida.

The Times, Storbritannien

The Times förstasida.

The Guardian, Storbritannien

The Guardians förstasida.

The Sun, Storbritannien

The Suns förstasida.

The Scotsman, Storbritannien

The Scotsmans förstasida.

Daily Express, Storbritannien

Daily Express förstasida.

Libération, Frankrike

Liberations förstasida.

The Herald, Storbritannien

The Heralds förstasida.

El Mundo, Spanien

El Mundos förstasida.

ABC, Spanien

förstasida. Foto: ABC:s förstsida.

La Razon, Spanien

La Razons förstasida.

The Daily Telegraph, Storbritannien

The Daily Telegraphs förstasida.

Financial Times, Storbritannien

Financial Times förstasida.

City A.M., Storbritannien

City A.M.:s förstasida.

i, Storbritannien