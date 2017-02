George H W Bush möttes av jubel från publiken när han skulle singla slant för att avgöra matchens inledning. Den tidigare presidenten fördes mot mittplan i en rullstol, eskorterad av en militärklädd man. I sällskapet som närmade sig mittplan var även hans hustru, Barbara Bush, som fick åka på en golfbil intill sin make.

Även respektive lags huvudtränare Bill Belichick för Patriots och Dan Quinn för Falcons, var med vid myntkastet.

Det var i måndags som presidenten skrevs ut från Houston Methodist Hospital. Han lades till en början in på grund av andningssvårigheter som orsakades av lunginflammation, enligt CNN. Den tidigare presidenten hade vårdats på sjukhuset i 16 dagar, enligt ABC news.

Getting fired up for Sunday and #SuperBowl. pic.twitter.com/zlXmsZJrTM