Nick Clegg, Liberaldemokraternas tidigare partiledare och Storbritanniens vice premiärminister under David Cameron tid som premiärminister, gästade under fredagen Centerpartiets stämma i Malmö. Om två veckor kommer han ut med boken ”How to stop Brexit (and make Britain great again)”.

– Det var uppenbart att det fanns en stor generationsskillnad i denna fråga. De unga ville stanna i EU och de gamla ville lämna. Alla länder som förnekar de unga den framtid de själva röstat på kommer inte att bli ett lyckligt land. Så jag var då – och är nu – väldigt ledsen över resultatet, säger han.

Men, precis som titeln boken antyder, menar han att det finns sätt att ändra beslutet.

– Det kan stoppas av medlemmarna i parlamentet nästa år, hösten 2018. Då har man troligtvis förhandlat klart med EU. Om man då säger att man inte accepterar vad man kommit överens om, alltså att det inte matchar de löften som sagts i Brexit-kampanjen, finns en möjlig väg ut.

Menar att kampanjen kantades av lögner

Han menar att den kampanj som politikerna bedrev innan Brexit-omröstningen kantades av många lögner och att de brittiska medborgarna som röstade därmed inte var korrekt informerade om konsekvenserna.

– Om 650 000 hade röstat annorlunda hade resultatet blivit ett annat. Jag beskyller inte de som röstade, men jag skyller på ledarna för att de ljög. De sa att om vi stannar i EU kommer 18 miljoner turkar komma till hit, att vi kunde lämna och ändå vara fortsatt ekonomiskt starka och att vi skulle spara pengar till sjukhus och hälsofrågor om vi gick ur, vilket inte stämmer. Och väljarna tog beslutet baserat på den informationen.

Tror du att många ändrat sig?

– Ja, jag tror att personerna redan sett att det redan är med komplext och skadligt än vad de tidigare trott. Jag tror att många, särskilt de unga, vill få till ett sätt att ändra på beslutet.

Är det rimligt att tro att Brexit rivs upp?

– Det kan hända. Ett år är en lång tid. Jag skulle inte säga att det är definitivt, men det är absolut rimligt.

Kommer fler länder rösta om att lämna EU tror du?

– Nej, folk sa att det skulle bli en dominoeffekt. Men på kort sikt blev det precis tvärtom. Många andra länder har sett vad som hänt med Storbritannien och insett att det inte är en bra ide. De politiker i Sverige som ville ha en Swexit eller de i Frankrike som ville ha en Frexit har blivit tystare nu. Storbritannien har blivit ett varnande exempel.