Theresa May. Foto: / STELLA PICTURES B68

Theresa May. Foto: / STELLA PICTURES B68

Theresa May kritiserar Donald Trump, skriver Huffington Post.

Efter Trumps uppmärksammade presskonferens under tisdagen - då han sa att båda sidor under de våldsamma protesterna i Charlottesville hade fel uttalar sig nu Storbritanniens premiärminister Theresa May.

– Det finns ingen likvärdighet mellan de som motsätter sig fascistiska handlingar och de som utför dem, säger May enligt Sky News.