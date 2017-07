Irakiska soldater firar att de har drivit ut IS från Mosul. Foto: XINHUA / POLARIS / XINHUA / POLARIS POLARIS IMAGES

IS sammanbrott innebär inte slutet för terrorismen.

Bertil Höckerdahl var i många år en nyckelfigur i den svenska terroristbekämpningen. Som chef för Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) gav han råd till militären och säkerhetstjänsten om de hotbilder landet ställdes inför.

I dag undervisar han på Försvarshögskolan och har ännu som pensionär unik inblick i säkerhets- och underrättelsetjänstens arbete. Van att arbeta i det fördolda framträder han sällan offentligt. Men nu varnar han för fortsatt terror i Västeuropa under flera år när Islamiska staten (IS) drivs bort från sina fästen i Irak och Syrien.

– Det krävs hårt jobb av säkerhets- och underrättelsetjänsten för att hindra terrordåd. Attentaten i Frankrike, England och på vår egen Drottninggatan visar att terrorn ligger på hög nivå. Det blir inget stopp för det bara för att IS förlorar på slagfältet, säger Bertil Höckerdahl, 64, pensionerad chef för NCT.

– Trots IS sammanbrott kan vi inte andas ut. Den långsiktiga tendensen med många terrordåd i Västeuropa och Sverige fortsätter. Det kan pågå i flera år.

– Även om IS kollapsar som kalifat i Mosul och snart i Raqqa försvinner de inte från jordens yta. Idéerna finns kvar. IS kan uppstå i nya skepnader, precis som IS en gång uppstod ur den irakiska grenen av al-Qaida, säger han.

Västvärlden blir syndabock

Bertil Höckerdahl förklarar att västvärlden får stå som syndabock för IS nederlag och blir föremål för hämndaktioner. Han säger att hemvändare från Syrien och Irak kan spela en roll som hjältefigurer i vissa kretsar även om de inte är det enda och största hotet.

Trots att IS dragningskraft kan minska när islamisterna inte längre segrar på slagfältet och när deras kalifat försvinner, kan ideologin och hämndkänslan leda till nya terrordåd, enligt Bertil Höckerdahl. Inte bara i västvärlden utan också i Ryssland. Många IS-frivilliga kommer från ryska Kaukasus och Centralasien – och de kan vilja ta hämnd, säger han. Också i Irak, som i många år slitits sönder av sekteristiskt våld, kan terrorismen trappas upp efter IS fall.

NCT är ett samarbetsprojekt mellan Säkerhetspolisen (Säpo), Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) och Försvarets radioanstalt (FRA). Uppgiften är att göra strategiska bedömningar av terrorhotet mot Sverige. Verksamheten är belagd med sekretess och rapporterna är hemligstämplade.

Informationsutbyte

Tidigare NCT-chefen Bertil Höckerdahl, som också arbetat länge som analytiker på Must, anser att terroristbekämpning kräver att myndigheter får större rätt att utbyta information. Alltså att de lagliga hindren för sådant informationsutbyte bör avskaffas – även om det inkräktar på den personliga integriteten. Det är viktigt för att kunna kontrollera terrorhot i ett tidigt skede, anser han.

– Politikerna får avgöra hur mycket det är värt att behålla den personliga integriteten. Det finns ett pris att betala om vi behåller den personliga integriteten till 100 procent, säger han.