Terroristen som sköt ihjäl 39 ännu på fri fot

Tolv personer har hittills gripits efter den blodiga terrorattacken mot nattklubben Reina i Istanbul på nyårsafton. Gärningsmannen själv är dock inte en av den. Under tisdagen fortsätter jakten på honom med oförminskad intensitet. Polisstyrkor har redan slagit till mot flera adresser och det arbetet fortsätter under dagen.

Turkiska medier pekar nu en 28-årig man som den misstänkte terroristen. Det turkiska mediebolaget TRT rapporteras ha sett hans pass och identifierar honom som Iache Masjrapov från Kirgizistan. Han ska ha anlänt till Turkiet den 20 november.

Polisen har tidigare gått ut och sagt att man tror att det rör sig om en man av centralasiatiskt ursprung och tidigare polisuppgifter pekade mot att han skulle komma från Uzbekistan eller eventuellt Kirgizistan. Ett annat spår som utreds är att han skulle komma från Xinjiangområdet i östra Kina, rapporterar Daily Sabah.

– Vi har gett konsuln i Istanbul i uppgift att undersöka medieuppgifterna. Enligt en preliminär rapport så är informationen tvivelaktig men vi kontrollerar den oavsett, säger Ajmkan Kulukejeva, talesperson för Kirgizistans utrikesdepartement, till ryska nyhetsbyrån Interfax.

Trt World has obtained Passport copy of #Reina suspect. #Kyrgyz national Iakhe Mashrapov. Wife in custody. Entered Turkey nov20. #istanbul pic.twitter.com/z3gOTHFXkd