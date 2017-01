Terrordömda fångar rymde – polis dödad

Beväpnade personer har fritagit flera fångar från Jarufängelset i Bahrain – en östat i Persiska viken. BBC skriver att de beväpnade personerna gick till attack mot fängelset, och dödade en polis i samband med det.

Inledningsvis verkade det vara ett upplopp på fängelset, men nu visar det sig alltså att personer attackerat fängelset, beläget strax söder om huvudstaden Manama.

Till följd av attacken, där flera terrordömda fångar uppges ha lyckats ta sig ut, har fängelset försatts i säkerhetsläge.

Hur många fångar som lyckats ta sig ut är oklart.

