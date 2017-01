En triangel med rosa fyllning och guldram på kavajslaget kan vara betydligt viktigare än vad du tror.

På bild efter bild har personer ur USA:s blivande president Donald Trumps närmaste krets dykt upp, alla med den mystiska triangeln på slaget. Den blivande pressekreteraren vid Vita huset, Sean Spice, Trump-rådgivaren Stephen Miller och Trumps tidigare kampanjchefer Paul Manafort och Corey Lewandowski återfinns bland de personer som synts med märket.

Vissa trianglar är helt fyllda med färg, andra tvådelade i guld och rosa.

Och snabbt har spekulationer om innebörden tagit fart.

Daily Mail skriver att rykten om hemliga samfund startats till följd av de mystiska trianglarna. Andra har pekat ut likheterna mellan Trump-trianglarna och de rosa trianglar som användes för att märka ut homosexuella i Nazityskland under 1930- och 40-talen, på samma sätt som judar märktes med armbindlar med davidsstjärnan.

– Det är välkänt, men det verkar knappast vara ursprunget till de här pinsen, har David Graham, professor och redaktör vid International Society for Emblem Studies, sagt till Vocativ om emblemen.

Även konspirationer om "Star Trek"-kopplingar, och Illuminati, har satts i gång.

