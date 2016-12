Taxen Lina förgiftades under promenaden

– Det är ovissheten som är de värsta just nu, det är bedrövligt, säger han.

Under tisdagen var Fredrik Örtendahls sambo ute på promenad tillsammans parets nioåriga tax Lina.

Efter den fyra kilometer långa rundan i Falun var det dags att bege sig hemåt.

Men då började taxen uppvisa ett annat beteende, något som DT var först med att skriva om.

– Taxen äter lite skräp och man vet aldrig vad de får i sig. Hon var pigg och kry när de åkte hemåt, men kvarten senare var hon helt okontaktbar och det var bara att ta sig till djursjukhuset fort som ögat, säger Fredrik.

Fredrik misstänker att Lina kan ha fått i sig något under promenaden eftersom hennes kropp reagerade direkt.

Legat i ett dygn

Lina reagerade inte och var helt okontaktbar när hon togs till veterinären.

Sedan i går har hon legat på djursjukhuset och i nuläget vet man inte vad det kan vara för fel på taxen.

– De gissar på råttgift, för råttgift kan sätta hundar ur spel. De har inte sett några indikationer på något sjukligt.

– Man vet ju aldrig, men känslan säger att hon har fått i sig något eftersom hon var helt utslagen. I morse fick vi veta att hon kanske var lite på bättringsvägen, men hon orkar inte ens lyfta på huvudet.

Varna andra

Fredrik skrev ett inlägg på Facebook för att varna andra hundägare som brukar gå promenadstråket i Falun.

– Vi ville dela och varna andra eftersom det är många som går med sina hundar där. Än så länge vet vi ju inte vad det är för något, men man hoppas på att det inte är någon som inte tycker om hundar och bara vill jävlas.

Fredrik säger att han har fått många reaktioner på sitt inlägg.

– Folk har varit fantastiska och kommenterat, stöttat och kommit med egna idéer på vad det kan vara.

– Jag anklagar inte någon åt något håll, jag ville bara varna andra och be dem hålla utkik för vad deras hundar går och äter på. Det är ovissheten som är de värsta just nu eftersom vi inte vet vad det kan vara. Det är bedrövligt, just nu hoppas vi bara på att Lina blir frisk.