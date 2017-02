Tåg i Belgien spårade ur – minst en person död

Tåget spårade ur i närheten av tågstationen i staden Leuven efter att ha varit på väg till De Panne. Flera tågvagnar har vält och allt tågtrafik har stoppats.

Enligt en talesperson för tågbolaget SNCB inträffade olyckan vid 13.20 under lördagen.

– Tåget spårade ur precis när det skulle lämna stationen i Leuven. Flera personer har skadats ett antal vagnar har vält, säger Frederic Petit vid statliga järnvägsbolaget Infrabel, till tidningen Het Laatste Nieuws (HLT).

DÉRAILLEMENT TRAIN BELGIQUE - Les premières images du déraillement du train à #Louvain pic.twitter.com/gpRZ60sfnb — ALERTES INFO (@ALERTES_INFO) 18 februari 2017

Tågtrafiken stoppad

Minst en person har bekräftats avliden och minst 19 personer skadades i samband med tågolyckan. HLT rapporterar om så många som 30 skadade, med hänvisning till uppgifter från den federala polisen. De flesta ska dock vara lindrigt skadade.

Sammanlagt ska 50-60 personer ha befunnit sig på tåget.

Enligt De Standaard ska den avlidne personen inte ha befunnit sig ombord på tåget. Vittnen på plats berättar att det råder stort kaos och ett omfattande räddningsarbete pågår enligt De Telegraaf.

Orsaken till olyckan är fortfarande oklar. All tågtrafik har under lördagen ställts in mellan Leuven och Bryssel.