Brott: Mamman hittas död på kvällen den 23 februari 2010 av en granne. Hon sitter lutad mot väggen med ett hundkoppel virat flera varv runt halsen och två plastkassar över huvudet. Så börjar polisutredningen som slutade med att Martina Kveldstad, 39, dömdes för att ha mördat både sin mamma och en väninna inom loppet av två månader i Värnamo. Den 53-åriga väninnan ströps med sladden från en julgransbelysning. Hon arrangerade mordplatserna, med snaror och plastpåsar, för att se ut som självmord. Motivet var, enligt hovrätten, Martin Kveldstads kraftiga missbruk och att hon ville komma åt mordoffrens receptbelagda tabletter.

I polisförhör sa hon dock:

- Mamma var min trygghet i livet. Hon har alltid stöttat mig när det behövts.

Dom: Dömdes i december 2010 till livstids fängelse av Göta hovrätt.

Fängelseliv: I februari 2016 placerades Kveldstad i isoleringscell på anstalten i Ystad efter ett bråk på avdelningen. Kriminalvården konstaterade att en "våldsincident med flera inblandade har ägt rum" och att isoleringen grundade sig i att det inte kunde uteslutas att hon varit delaktig. Hon släpptes ut dagen efter. Några dagar tidigare hade hon fått avslag på att ringa en person som ansågs olämplig för henne. Kveldstad har under sin fängelsetid fått flera varningar som bland annat gällt droginnehav. Under ett bråk med en annan fånge på Hinseberg 2013 hällde hon mjölk över en annan fånge. Personal upptäckte vid ett tillfälle att hon hade en symaskinsnål i cellen, som hon använt för att pierca sig själv. Kveldstad har ändå fått bevakade permissioner och under dessa bland annat handlat kläder och besökt en hamburgerrestaurang.