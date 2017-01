Det framgår när tidskriften The New York Review of Books går igenom Sveriges övervakning tillsammans med amerikanska NSA.

Den ansedda amerikanska tidskriften The New York Review of Books skriver att de tar upp den svensk-amerikanska övervakningen i och med den senaste tidens rapporter om Rysslands hackerattacker och cyberkrig mot väst, inte minst det amerikanska presidentvalet och attackerna mot svenska medier våren 2016.

"Mycket mindre känt är vidderna av den övervakning USA själva koordinerat med Sverige och andra allierade för att utveckla hacknings- och övervakningsverktyg som är avsevärt mycket mer avancerade än de mejlfiskningar som använts i de ryska attackerna", skriver skribenten Hugh Eakin.

Högprioriterade ryska mål

I april 2013 bjöds Ingvar Åkesson, chef för FRA, och fem andra svenskar till NSA:s högkvarter i Fort Meade i Maryland, USA, för ett tre dagar långt möte om Sveriges ökande betydelse för den amerikanska underrättelsetjänsten, närmare bestämt NSA.

NSA, egentligen National Security Agency, är en av USA:s underrättelsetjänster tillsammans med bland annat CIA och FBI.

Bakgrunden var att FRA 2008 fått tillåtelsen att granska all kommunikation via fibernät, in och ut ur Sverige. Mejl, sms och telefonsamtal – något som NSA fattade stort intresse för.

Just ryska kommunikationer var NSA extra intresserade av. 2011 började FRA dela med sig av materialet till NSA i en "unik samling av högprioriterade ryska mål som ledarskap, intern politik och energi".

Komplex attackstrategi

Samtidigt såg NSA svenskarna som perfekta samarbetspartners för ett cyberkrigsprojekt kallat Quantum, skriver tidskriften vidare. En av operationerna inom Quantum kallades Winterlight, och gick ut på att hacka sig in i datorer och datornätverk utomlands för att samla på sig hemlig information. Det avslöjade SVT:s "Uppdrag granskning" 2013, något som också Expressen rapporterade om.

Målen kunde vara utländska datornätverk, regeringar, olje- och försvarsbolag – och misstänkta terrorister.

Ingar Åkesson, chef för FRA. Foto: Robban Andersson

Enligt NSA-dokument använde Winterlight en komplex attackstrategi för att – i hemlighet – plantera skadeprogram i datorer och nätverk. Med hjälp av skadeprogrammet kunde NSA komma åt i stort sett all information på den angripna datorn.

Winterlight var ett samarbete mellan NSA, svenska FRA och brittiska GCHQ, men initiativtagarna bakom hackerattackerna ska ha varit svenskarna.

Sverige och USA koordinerade hackningar

FRA ska ha planterat skadeprogram i datorer, riktat om signalerna till övervakningsservrar och på så sätt gett NSA och GCHQ tillgång till information, så kallade "shots".

Vid mötet i Maryland 2013 rapporterade NSA att de under en månads tid fått tillgång till 100 "shots", tack vare FRA.

NSA-toppar har kallat svenskarna på FRA för "extremt kompetenta, tekniskt innovativa och betrodda". Vidare skriver tidskriften att FRA fått tillgång till NSA:s mest kraftfulla analytiska övervakningsverktyg kallat XKeyscore. Verktyget samlar "nästan allting en användare gör på internet", enligt The Guardian. Visselblåsaren Edward Snowden avslöjade NSA:s användande av XKeyscore 2013.

2013, i takt med att FRA:s friheter i Sverige utökades, började Sverige räknas som en pålitligare allierad än Storbritannien, gällande övervakning.

Viktigare sen ryska annekteringen av Krim

The New York Review of Books tar upp Sveriges pågående jakt på bättre teknik för att kunna stå emot cyberattacker – en av alla frågor som diskuteras på Folk och försvar-konferensen i Sälen – och skriver att Sverige varit en förtrupp för den snabba utvecklingen av övervaknings över norra Europa.

Vidare skriver skribenten Hugh Eakin att Sverige är ett otippat förgrundsland i frågan, givet politiken, välfärden, neutraliteten i världskrigen och icke-medlemskapet i Nato.

Tidskriften skriver att Sverige, i och med den geografiska närheten till Ryssland och internets framfart, har tvingats hålla kvar sin tekniska udd. Sen Rysslands annektering av Krim i Ukraina 2014, och striderna i de östra delarna av landet, har Sveriges spionage blivit allt viktigare, skriver The New York Review of Books.