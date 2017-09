Patrik Hermansson, 25, ideell medarbetare på tidskriften Expo, har just avslutat det mest skrämmande året i sitt liv. På uppdrag av Expos brittiska systerorganisation Hope not Hate har han levt under täcknamn bland USA:s och Europas värsta nazister.

Det är grupper som vädrar morgonluft och växer sig allt starkare i Donald Trumps USA. Patrik Hermansson tog sig in i rörelsens innersta kärna och träffade dess högsta ledare.

Han är själv gay, feminist och antifascist. Men han vågade sig in i lejonens kula för att skriva en avslöjande rapport och göra en dokumentär, som han bland annat filmat med dold kamera.

"Slå dem på käften"

– Du vill slå dem på käften. Du vill skrika och göra vad som helst, ge dig i väg. Men du kan inte göra det. Du måste sitta och le, säger han till New York Times.

Under sitt år med falsk identitet hängde han med tungt beväpnade förintelseförnekare. Han var med på sammankomster där högerextremister drack mjöd ur vikingahorn och bad till den fornnordiska guden Oden.

Han marscherade med hundratals unga nynazister och med rasister från Ku Klux Klan i den amerikanska staden Charlottesville i augusti – och bevittnade hur en högerextremist körde ihjäl motdemonstranten Heather Heyer.

Ku Klux Klan möttes av motdemonstranter i Charlottesville. Foto: ERIN SCOTT / POLARIS POLARIS IMAGES

"En bil körde i hög fart in i folkmassan. Jag såg någons skor flyga genom luften. Folkmassan började upplösas i panik och jag började springa, fortfarande visste jag inte exakt vad som hänt", skriver Patrik Hermansson i rapporten "Mitt år inne i den alternativa extremhögern".

"När ambulanserna kom såg jag sjukvårdarna försöka återuppliva en kvinna ... Tidigare hade jag varit i demonstrationen, bara meter från mördaren. Nu stod jag chockad och såg hur hans offer kördes i väg ... Namnet Charlottesville var snart på världens läppar", skriver han.

Avslöjar sin identitet

Efter det pressande året med ständig risk för att avslöjas röjer Patrik Hermansson nu sin riktiga identitet. Han ger intervjuer till New York Times, Dagens Nyheter och Expo. Han publicerar sin rapport hos uppdragsgivaren Hope not Hate.

Resultatet blir den största genomgången någonsin av den internationella högerextremismen och Vit makt-rörelsen, skriver Expo där Patrik Hermansson är mångårig medarbetare. Han får frågan om han någonsin var rädd.

– Det jag kände oftast var en stress över risken att bli upptäckt – att råka presentera mig med fel namn, eller klanta till det med min påhittade bakgrundshistoria. Det fanns också tillfällen som verkligen var skrämmande, som när jag öppningstalade på en fascistisk konferens i Seattle, säger Patrik Hermansson till Expo.

Nazistflaggor på väggarna

– Efteråt blev jag inbjuden till en barbecue i ett hus utanför staden. Huset var som ett tempel till nazism med stora svastikor och nazistflaggor på väggarna. Där träffade jag en nazistisk sekt av unga män som alla var beväpnade, som pratade om hur de skulle vilja döda antifascister och skämtade om att slänga folk i ugnar.

– Jag är i en avkrok av USA, jag känner ingen, jag har ingen täckning i mobilen, huset ligger på en isolerad plats, och jag är helt enkelt fast där. Lyckligtvis gick det bra, säger han.

Han berättar också att det kändes skrämmande när han var i ett rum där folk stod upp och applåderade för massmordet på en hbtq-klubb i Orlando i Florida, där 50 människor dog.

Över 50 personer dog i massmordet på hbtq-klubben i Orlando, Florida. Foto: PHELAN M. EBENHACK / AP TT NYHETSBYRÅN

Hyllar vikingar och nordiska gudar

Patrik Hermansson berättar i sin rapport att han blev accepterad av högerextremisterna när han presenterade sig som en "desillusionerad svensk" som ville bort från "kulturmarxismen" på svenska universitet.

Hans svenska bakgrund hjälpte honom mycket. Han säger att många högerextremister har en "fetisch" vad gäller Sverige och Norden. De hyllar vikingarna och de gamla nordiska gudarna.

Han säger till DN att han kallade sig "Erik Hallberg" och utgav sig för att skriva en masteruppsats om ”politiskt förtryck av högern; hela offerkoftagrejen”. Något som gjorde starkt intryck på extremisterna, som anser sig vara förföljda.

Kom nära ledare

Under sin infiltration kom han nära högerextrema brittiska ledare som Jez Turner och Stead Steadman. Han träffade den beryktade förintelseförnekaren David Irving. I USA fick han nära kontakt med inom "rörelsen" kända förgrundsfigurer som Greg Johnson och Jason Reza Jorjani.

Hermansson möter Jorjani på en pub i New York och filmar denne med en kamera som är dold i en skjortknapp. Jorjani säger:

– År 2050 kommer vi att ha ett Europa med Adolf Hitler, Napoleon Bonaparte och Alexander den store på sedlarna. Hitler kommer att ses som en stor europeisk ledare. Inte som ett underligt monster i sin egen kategori.

Enligt Patrik Hermansson har högerextremisterna fått ett uppsving efter Donald Trumps tillträde som president. De gillade också att han efter Charlottesville först inte bara lade skulden på dem, utan fördömde våld "på många sidor".

Enligt Patrik Hermansson har högerextremisterna fått ett uppsving efter Donald Trumps tillträde som president. Foto: MPNC / STELLA PICTURES BACKGRID US

"Förlät Trump"

– När Trump vann valet märkte man att fler och fler kom på möten och att motivationen bland anhängarna ökade ... Sen tycktes vissa bli lite avtrubbade av motgångarna. Men efter Charlottesville förlät man honom för allt, säger han till DN.

Patrik Hermansson förklarar att han tyckte det var värt uppoffringarna när han tog de stora riskerna under året. Detta eftersom han ser rasismen som den stora samhällsfaran. Som infiltratör kunde han inte argumentera mot extremisternas hatiska idéer och hatet började därför gradvis kännas "normalt", säger han – och tillägger att denna normalisering, när rasismen får stå oemotsagd i samhället, är det stora hotet.

"Vad som är uppenbart efter ett år inne hos extremhögern är att vi inte får bli passiva. Det här är inte bara åsikter. Det här är organisationer som aktivt underblåser hat och verkar för våld mot stora grupper av människor ... De måste konfronteras överallt", skriver Patrik Hermansson i sin rapport.