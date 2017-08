Heather Heyer, 32, dödades i lördags när en bil körde in bland motdemonstranter i Charlottesville, Virginia. Bilföraren greps och identifierades sedan som 20-årige James Fields Jr från Ohio. En tidigare lärare till Fields säger till Washington Post att han hade Adolf Hitler som sin idol.

Motdemonstranterna protesterade mot vitmaktmötet "Unite the Right" som samlat hundratals högerextremister, inte minst från den så kallade alt-right-rörelsen, i Charlottesville. Alt-right-rörelsen blev känd under presidentvalskampanjen i USA när de gav Donald Trump sitt stöd.

Under "Unite the Right" har flera svenska inslag synts - bland annat en sköld med den svenska texten "Nog är nog" under lördagens demonstration.

Tongivande svensk

En svensk på plats i Charlottesville är Daniel Friberg. Han är något av en veteran inom svensk högerextremism och har varit drivande inom flera medieprojekt. Han står bland annat bakom tankesmedjan Motpol och förlaget Arktos.

Tidigare i år blev det känt att Friberg har en central roll i spridandet av alt-right, som europeisk redaktör för rörelsens sajt. Han sitter också i styrelsen för alt-right.

När Expressen kontaktar Friberg vill han inte svara på några frågor om sitt deltagande i "Unite the Right". Han skriver i ett sms:

"Jag hade gärna talat med dig om Charlottesville. Dock har vi inom alternativhögern som policy att inte ge intervjuer till medier och journalister som sprider falska nyheter, där Expressen och inte minst du själv, står med på vår lista över oseriösa aktörer. Hoppas att du förstår."

Daniel Friberg är också vice ordförande för Nordisk alternativhöger som lanserades under senvåren. Ordförande är Christoffer Dulny - som fram till nyligen var topptjänsteman för Sverigedemokraterna i riksdagen.

"Araber har våldsammare gener"

Dulny var riksdagskandidat och toppnamn för SD i kommunvalet i Stockholms stad 2014 men han fick lämna de posterna efter att Expressen avslöjat hur han under påhittat namn skrivit kommentarer på hatsajter. Han hade bland annat skrivit att "Invandrare är absolut värst på att ljuga, manipulera, köra fulsälj, hetsa etc", ondgjort sig över muslimskt barnafödande och pekat ut romer som brottslingar. I tipsmejl till hatsajten Avpixlats föregångare Politiskt inkorrekt skrev han också att "araber har våldsammare gener".

Inför mötet i Charlottesville sa Dulny i den högerextrema Youtubekanalen Red Ice att han skulle åka till "Unite the Right":

– Jag och han (Daniel Friberg, reds anm) kommer att vara på "Unite the Right" i Charlottesville 12 augusti så spana in det också. Jag tror att han kommer att hålla tal där också, sa Dulny på engelska.

När Dulny på Twitter under måndagen fick frågan om varför han gick i en marsch med hakkors och Hitlerhälsningar svarade han att det inte blev någon marsch för hans del eftersom han "hann tyvärr inte fram till fackelmarschen ifråga."

Expressen har sökt Dulny.