Beslutet att porta medborgare från sju utpekade länder - Syrien, Iran, Irak, Jemen, Sudan, Somalia och Libyen – har lett till demonstrationen och protester från många håll i världen.

Under måndagen uttalade sig även flera svenska politiker starkt kritiskt om de nya reglerna.

EU-parlamentariker Cecilia Wikström, L, anser att situationen är oroande och menar att USA:s regering "havererat" vad gäller skyddet av de mänskliga rättigheterna:

– Donald Trumps inreseförbud för muslimer ökar misstroendet och spänningarna mellan människor och jag fruktar att förbudet kommer att leda till en farlig situation med ökad radikalisering och fler terrorattentat, säger hon i ett pressmeddelande.

Sjöstedt: Måste vidta åtgärder

V-ledaren Jonas Sjöstedt anser att svenska regeringen måste vidta åtgärder mot USA med anledning av att svenska medborgare med dubbelt medborgarskap i något av de sju utpekade länderna inte har möjlighet att få visum till USA.

– Det är ett fullkomligt orimligt beslut och det är ett rasistiskt beslut. Det innebär till exempel att en stor del av vår riksdagsgrupp inte får åka på resor till USA, varken på semester eller för att arbeta, säger Jonas Sjöstedt.

Han fortsätter:

– Det drabbar hundratusentals svenskar hårt och jag menar att Sveriges regering måste protestera kraftfullt och vi måste fundera över vilka motåtgärder vi ska ta till.

Infördes redan under Obamas tid

Riksdagsledamoten Hanif Bali, M, är född i Iran och mer resignerad över Donald Trumps besked:

– Jag har för tillfället inga planer att besöka USA de kommande 120 dagarna så jag är inte så påverkad, säger han.

Han poängterar samtidigt att inresetillstånden via ESTA drogs in för personer med iransk bakgrund redan under Barack Obamas tid som president.

– Det är ju lite underhållande att så många är upprörda nu men ingen höjde rösten när ramverket för denna order lades under den förra mandatperioden, säger Hanif Bali.

M-ledaren Anna Kinberg Batra anser att beslutet om de nya inresereglerna påverkar relationen mellan USA och Sverige:

– Det är oacceptabelt att rättigheter för vissa svenska medborgare ifrågasätts. Alla svenska medborgare ska behandlas lika. Det är konfrontation och isolering som är farliga för världen, inte resande och utbyte, säger hon