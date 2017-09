Svenska planen: Få USA att prata med Nordkorea

Enligt den svenska regeringen behövs politisk dialog för att finna en lösning på Nordkoreakrisen.

Och Sverige, ett av få västländer som har diplomatiska relationer med regimen, är berett att hjälpa till.

Schweiz vill också att en politisk dialog kommer till stånd så snart som möjligt – och i måndags uppgav landets president, Doris Leuthard, att man gärna medlar i konflikten tillsammans med Sverige.

I förra veckan var statsminister Stefan Löfven på plats i New York för att närvara under veckan, då ledare för samtliga FN-länder hade samlats i New York.

Pratade Nordkorea med Trump

Under det första personliga mötet med Donald Trump tog Stefan Löfven upp Nordkoreakrisen, enligt vad TT erfar.

Samtalet ägde rum bara timmar efter att Trump hotat att "totalförstöra Nordkorea".

Löfven ska ha lyft upp Sveriges möjligheter och vilja att bidra till en lösning.

Enligt TT ska president Trump ha visat sig öppen för inspel, då Sverige är invald medlem i FN:s säkerhetsråd och har en diplomatisk relation med Nordkorea.

Vill öppna diplomatisk kanal

Enligt utrikesminister Margot Wallström arbetar Sverige nu med att tina upp den frostiga stämningen mellan länderna.

– Vi kan använda våra kontakter till att trycka på att det ska öppnas en diplomatisk kanal där man pratar med varandra, säger Wallström till Aftonbladet.

Wallström understryker för tidningen att Sverige stöder sanktionerna mot Nordkorea.

Hon beskriver landet som en brutal regim som bryter mot internationella förordningar med sina missiltest.

– Men vi har haft en lång diplomatisk närvaro i Nordkorea. Och eftersom vi är skyddsmakt åt USA, Australien och Kanada så har vi fått kontakter. Utan att låta som att vi kan vända helt och hållet på saker och ting kan vi försöka öppna kanaler.