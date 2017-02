Svensk kvinna gripen för cyberattack i USA

Den svenska kvinnan, som är i 50-årsåldern, greps tillsammans med en brittisk man, skriver Sky News.

Gripandena gjordes i London den 19 januari, dagen innan Donald Trump installerades som USA:s 45:e president. Enligt Sky News vill NCA, den brittiska underrättelsetjänsten, inte gå ut med varför den svenska kvinnan och den brittiske mannen greps.

De båda ska ha släppts fria mot borgen, enligt Washington Post.

En talesperson för NCA säger:

– Efterforskningar pågår och vi har inte möjlighet ge någon ytterligare information i nuläget.

Two people have been arrested over the suspected hacking of a camera system in Washington DC https://t.co/7YNTQ2uyAw