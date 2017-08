Ett stort oväder drar nu in över södra Spanien. Ett Norwegianplan från Stockholm fick kunde inte landa i Málaga under måndagen. Foto: Erik Rönnqvist

Ett stort oväder drar nu in över södra Spanien. Ett Norwegianplan från Stockholm fick kunde inte landa i Málaga under måndagen. Foto: Erik Rönnqvist

Det har regnat intensivt i området – och det förväntas bli ännu värre under måndagen, enligt tidningen Diario Sur.

Ovädret orsakas av väderfenomenet la Dana som är vanligt i medelhavsområdet i början av hösten. Fenomenet ger kraftiga skyfall och vindar. Under måndagen har regnovädret kommit in över Málagaprovinsen på den spanska solkusten. I Vélez-Málaga har det under tidig måndagsmorgon kommit 20 mm regn på bara en halvtimme. Ovädret påverkar flygtrafiken på Málagas flygplats, där åtta plan har blivit omdirigerade till Sevilla och Granada för att undvika ovädret, enligt tidningen Málaga Hoy.

Ett av dem lyfte från Stockholm tidigare under förmiddagen och skulle ha landat 11.20.

– Det gick inte att landa, vi gick runt ovädret flera gånger. När vi gick ner föll vi hur mycket som helst och folk började skrika. Då valde de att åka till Granada i stället för omtankning, säger Erik Rönnqvist som befinner sig ombord på planet.

Norwegians plan från Stockholm skulle ha landat i Málaga under måndagsförmiddagen, men fick omdirigeras till Granada på grund av ovädret. Foto: Erik Rönnqvist

När Expressen pratar med Erik Rönnqvist vid 14.10 ska planet göra ett nytt försök och flyga till Málaga.

Ytterligare ett av Norwegians plan fick mellanlanda i Granada. Det planet kom från Teneriffa, enligt Charlotte Holmbergh Jacobsson, informationschef på Norwegian.

Varning utfärdad

Det spanska meteorologiska institutet AEMET har utfärdat varningar för det kraftiga ovädret. Enligt AEMET är det mötet mellan en kall och en varm luftmassa som skapar "kraftig eller mycket kraftig" nederbörd i området, rapporterar Diario Sur.

Man förväntar att det kan falla 40 ml regn på en timme och på 12 timmar 100 ml. Förutom det kraftiga regnet kan man förvänta sig hagel och lägre temperaturer, skriver Málaga Hoy.