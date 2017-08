Stort IS-fäste faller till syriska regeringsstyrkor

IS har förlorat ännu ett fäste i Homsprovinsen i Syrien. Foto: UNCREDITED / AP HOMS MEDIA CENTRE

IS har förlorat sitt sista större fäste i Homsprovinsen i Syrien.

Terrororganisationen Islamiska staten (IS) förlorar allt mer mark i Syrien och drabbas nu av ännu en stor motgång.

Oppositionsgruppen Syriska människorättslaboratoriet uppger på lördagen att IS har drivits ut ur staden al-Sukhna, skriver Reuters. Staden ligger cirka fem mil nordväst om staden Palmyra, ett av Unescos världsarv, som regeringsstyrkor återerövrade från IS i mars. Då hade IS förstört mycket av stadens berömda fornminnen.

al-Sukhna ligger också fem mil från provinsen Deir al-Zour som fortfarande behärskas nästan helt av IS. Segern i al-Suknah gör det möjligt för den syriska armén att bryta IS belägring av Deir al-Zour.

Förödelsen i Homsprovinsen är enorm. Foto: YAZAN HOMSY / REUTERS X03126

Stora framryckningar

Den libanesiska milisen Hizbollah meddelade tidigare att regeringsstyrkorna och dess allierade gör stora framryckningar i al-Sukhna. Hizbollah kämpar sedan länge sida vid sida med den syriske presidenten Bashar al-Assads styrkor in inbördeskriget i Syrien.

IS pressas nu tillbaka över hela Syrien, rapporterar Reuters. Syriska regeringsstyrkor med stöd av Ryssland och Iran rycker fram i Hamaprovinsen och i Raqqaprovinsen. Samtidigt fokuserar kurdiska styrkor med stöd av USA och dess allierade på att inta staden Raqqa i norra delen av landet.

Slutstrid väntas i Raqqa

IS slutstrid väntas stå i Raqqa, gruppens "huvudstad", där 2 000 milismän ännu håller ut mot den USA-ledda koalitionens offensiv, rapporterar brittiska Independent.

IS-styrkorna uppges hålla 25 000 civila i staden som mänskliga sköldar.

– Vi tror att det finns runt 2 000 IS-män kvar i Raqqa och de kommer troligen att dö där, säger den amerikanska antiterrorismexperten Brett McGurk till Independent.

– Det som verkligen händer i Raqqa är samma som vi såg i Mosul fast i mindre skala. IS-männen använder dessa civila som sina sköldar. Deras skarpskyttar dödar civila som försöker fly, säger han.