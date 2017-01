Stor uppmärksamhet för svenska reklamen

Apotek hjärtat har lanserat en ny kampanj – med hoppet att hjälpa folk att sluta röka. En reklamskylt placerad utomhus i Stockholm hostar när rökare går förbi.

"Reklamskylten som hjälper dig med nyårslöftet", skriver apotekskedjan på Youtube.

Apoteksskylt hostar framför rökare

Enligt Dagens hälsa har en rökdetektor installerats i skylten – som på så sätt märker av när rökare passerar. Då hostar modellen.

Därefter kommer reklam för sluta röka-produkter.

I en kommentar säger Fredrik Kullberg, marknadschef på Apotek Hjärtat, att man vill göra folk uppmärksamma på att deras räkning även påverkar andra:

– Apotek Hjärtat vill ge en snäll liten knuff i rätt riktning genom att påminna om att röken påverkar fler än den som tänt cigaretten – och att det finns hjälp att få för den som vill fimpa.

Reklamskylten har fått blandade reaktioner – både positiva och negativa.

Internationell uppmärksamhet

Det är inte första gången som apotekskedjan uppmärksammas för sin reklam. För ett par år sedan fick en kampanj under namnet "Blowing in the wind" uppmärksamhet. Då blåste håret av modellen på en digital reklamskylt varenda gång ett tåg susade förbi.

Syftet var att uppmärksamma cancer.

Den nya kampanjen har nått även utlandet. Bland annat CNN har skrivit om den.

Enligt de senaste siffrorna från Folkhälsomyndigheten röker 14 procent av svenskarna dagligen eller ibland – vanligast är det att röka i åldersgruppen 45-64 år. Världshälsoorganisationen uppskattar att mer än 20 procent av alla svenskar över 15 år röker, skriver CNN.