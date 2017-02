Stor sorg och saknad efter Hans Rosling

På tisdagen gick Hans Roslings stiftelse Gapminder – som han grundat tillsammans med sin son och svärdotter – ut med det tragiska beskedet att Rosling gått bort i cancer.

"Hans är inte längre i livet, men han kommer alltid att finnas med oss. Vi ska aldrig låta hans dröm om en faktabaserad världsbild dö", skriver sonen Ola Rosling och svärdottern Anna Rosling Rönnlund, som ber om att få vara i fred i denna svåra sorg.

Sociala medier svämmar över av hälsningar och sorg efter beskedet om Roslings bortgång. Såväl politiker som artister, forskarkolleger och vanligt folk sörjer den uppskattade forskaren och folkbildaren.

Vännen om hur allt började

M-ledaren Anna Kinberg Batra skriver: "Många tankar till familjen, men även stort tomrum i debatten efter Hans Rosling. Som kunde göra vad som helst begripligt för vem som helst."

Den populära sajten Ted.com, som publicerar föreläsningar och där Hans Rosling ofta medverkade, skriver: "Vi är mycket ledsna att höra att Hans Rosling gick bort i morse. Han kommer att vara saknad."

Professor Helena Nordenstedt är den som tog över en stor del av Hans Roslings undervisning i global hälsa vid Karolinska, när Rosling 2007 bestämde sig för att ägna mer tid åt stiftelsen Gapminder.

Hon minns hur allt började – när Hans fick ett infall att mäta hur mycket hans studenter egentligen visste om sin omvärld.

– Han upptäckte att de inte visste någonting alls, säger Nordenstedt.

"Många saknar honom"

Det blev, berättar hon, starten på att Hans Rosling blev så känd och fick ett sådant utrymme. Han ville inte bara lära sina studenter – utan alla – om hur det egentligen ser ut i världen och om de framsteg som gjorts.

– Han är en person som har varit viktig för väldigt många. Han fick många att känna att han fanns där för dem. Det är väldigt många som saknar honom i dag, säger Helena Nordenstedt.

I ett uttalande på KI:s hemsida skriver Karolinska institutets vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright:

Reaktioner från hela världen

– Våra tankar går i dag främst till Hans Roslings familj.

Hon fortsätter:

– Det är ett mycket sorgligt besked att Hans Rosling gått bort. Hans insatser för folkhälsa och folkbildning var enorma. Hans pedagogiska föreläsningar var banbrytande, både för förmågan att föra ut ny kunskap och för att spräcka hål på gamla fördomar om hälsotillståndet i världen. Jag kan bara hoppas att många fler kommer att följa i hans fotspår.

Här är några av alla de reaktioner som strömmar in på Twitter efter beskedet att Hans Rosling gått bort i cancer.

Very sad news. Hans Rosling's work will continue to inform & inspire. My sympathies & prayers are with his family https://t.co/EDrvMFsMpJ — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) February 7, 2017

So sad: The brilliant Swedish professor and refugee champion Hans Rosling has died :(https://t.co/h7X81jOHYd @mehdirhasan @rulajebreal @ase — Trita Parsi (@tparsi) February 7, 2017

Hans' son @OlaRosling writing: Hans sadly died today! But his dream of a fact-based worldview, we will never let die! Follow @Gapminder — Hans Rosling (@HansRosling) February 7, 2017