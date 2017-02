SD-ledaren Jimmie Åkesson tidigare under dagen i Eskilstuna.

Polisen har kallat in förstärkning till platsen.

Maskerade personer försökte ta sig in på Sverigedemokraternas medlemsmöte i Eskilstuna.

En grupp meningsmotståndare till Sverigedemokraterna störde under onsdagskvällen Sverigedemokraternas medlemsmöte på Rekarnegymnasiet i Eskilstuna där SD-ledare Jimmie Åkesson talade till partimedlemmar.

Polisen kallade in förstärkningar från andra regioner för att säkra ordningen efter att maskerade personer bland annat använde pyroteknik för att störa arrangemanget. Personer på plats gjorde även försök att ta sig förbi polisens avspärrningar, utan att lyckas.

Försökte ta sig förbi avspärrningar

– Det verkar inte som, vad jag känner till nu, att det har varit några större incidenter i form av omhändertaganden, gripanden eller skadade. Det är så att vi har motat bort den här folksamlingen en bit bort från den här skolan där mötet har genomförts, säger Fredrik Kliman, presstalesperson vid polisens Region Öst.

När Expressen når Jimmie Åkessons pressekreterare Ludvig Grufman på telefon vid 21-tiden på kvällen har han och SD-ledaren lämnat lokalen.

– Det har varit lite problem utanför men det är inget som vi märkt av. Vi hade absolut inga problem och som vi uppfattar det hade polisen och Säpo full kontroll över situationen, säger han.

Partiet hade förberett sig på att demonstrationer kunde ske med anledning av mötet.

– Det är klart att det är tråkigt att extremister bestämmer sig att störa och provocera under ett möte, men det är något vi har förberett för och tyvärr är det en del av verkligheten i dag, säger Ludvig Grufman.

Och fortsätter:

– Vi måste räkna med att sådant här kan ske. Det är inte första gången det händer.

Polisen uppskattar att gruppen av meningsmotståndare bestod av mellan 30 och 40 personer.

– Men det har varit svårt att avgöra eftersom de inte har varit samlade i en klunga.

Ett 50-tal personer ska ha körts från platsen, enligt polisuppgifter till Eskilstunakuriren.

"Hatar Jimmie Åkesson"

Enligt tidningens reporter på plats ska gruppen ha skrikit könsord samt att de "hatar Jimmie Åkesson".

Vid 20.30-tiden har stämningen lugnat sig.

– Mötet ska vara avslutat inne i lokalen, folksamlingen har skingrats och ett större antal har gått därifrån åt olika håll, säger Fredrik Kliman.

Att politiska motståndare försöker ta sig in på ett möte, det är allvarligt?

– Det kunde det kanske ha blivit om de hade tagit sig in, men nu gjorde de inte det. Vi upprättade ett område runtom skolan i syfte att ingen skulle ta sig in under mötet, och det har vi lyckats med, säger Fredrik Kliman.

SD: Beklagligt

Vilka var meningsmotståndarna?

– Jag har inga personnummer eller signalementuppgifter. Men det har varit personer som delvis maskerat sig och använt pyroteknik. Och de har haft dålig attityd gentemot polisen. Sedan vilka de är, det vet jag inte, säger Kliman.

Det har framgått att de är emot SD?

– Ja, de har inte haft samma åsikter som de som varit inne i lokalen.

Christian Krappedal, pressekreterare för Sverigedemokraterna, säger i ett skriftligt uttalande:

"Jimmie Åkesson har funnits på plats och hållit tal i samband med ett medlemsmöte i Eskilstuna. Det stämmer att det funnits maskerade män som försökt att störa mötet, och det är beklagligt att dessa människor inte respekterar demokratin som vi andra värnar."