Sex gripna efter ungdomsfestival

I fjol väckte det höga antalet sexuella ofredanden under festivalen stor uppmärksamhet. Då anmäldes totalt 50 fall. Bilden är från 2016. Foto: ALEXANDER TILLHEDEN / STOCKHOLMS STAD

Tre fall av sexuellt ofredande, tolv narkotikabrott, misshandel, våld mot tjänsteman och fyra brott mot knivlagen.

Sex personer har gripits och polisen har fått kännedom om 29 anmälningar med koppling till ungdomsfestivalen We are Sthlm under gårdagen.