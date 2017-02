Foto: Patrik Österberg / ALL OVER PRESS

Förintelseöverlevaren Emerich Roth, 92, föreläste vid Åsö vuxengymnasium på onsdagen. Strax innan föreläsningen kom en grupp nynazister till skolan för att dela ut flygblad. Foto: Patrik Österberg / ALL OVER PRESS

Förintelseöverlevaren Emerich Roth, 92, föreläste vid Åsö vuxengymnasium på onsdagen. Strax innan föreläsningen kom en grupp nynazister till skolan för att dela ut flygblad. Foto: Patrik Österberg / ALL OVER PRESS

Elever vid Åsö vuxengymnasium på Södermalm i Stockolm bjöd in Emerich Roth, 92, för att föreläsa om nazisternas förintelse under det andra världskriget. De bjöd in honom inom ramen för sin utbildning om människors lika värde. Emerich Roth överlevde fem koncentrationsläger, men förlorade sin familj och 40 släktingar

Strax innan föreläsningen skulle börja på onsdagen i skolans aula blev det oroligt. Något som StockholmDirekt var först med att berätta.

Elever rev nazisternas flygblad

– Det kom en grupp nynazister som delade ut flygblad om att det han säger inte stämmer, och då var det några elever som inte ville ta emot flygbladen och kanske till och med rev sönder dem, säger Sirpa Wahlberg Borgström, som är rektor vid Åsö vuxengymnasium.

Hon ringde direkt till polisen.

– Polisen var här jättesnabbt. Vi har en tät kontakt så att vi kan ringa till dem och då är de här på minuter. När polisen kom så sprang de i väg.

Under föreläsningen cirkulerade poliser och en Securitasvakt på skolgården och nazisterna kom inte tillbaka.

– Jag hörde att polisen hade gripit dem några kvarter härifrån, säger Sirpa Wahlberg Borgström.

Enligt polisen blev det bråkigt.

Knivbeväpnad person greps

– En person greps för misshandel, en rapporterades för brott mot knivlagen och elva avlägsnades med stöd av polislagen, säger polisens presstalesperson Lars Byström.

Föreläsningen gick bra och Emerich Roth blev väldigt väl mottagen av gymnasieeleverna.

– Jag fick höra, vilket är en ganska fin avslutning på den här ganska trista historien, att när Emerich skulle åka härifrån och väntade på en taxi så kom det ett gäng ungdomar emot honom. De sa till honom: "Tack för att du kom hit, vi har hört att du har varit här och vi hörde att nynazisterna var här", berättar Sirpa Wahlberg Borgström och fortsätter:

– Då frågade Emerich i stället vad ungdomarna tyckte om föreläsningen. Då sa de: "Vi var för små för att vara med, vi går i åttan, men vi hoppas att du kommer tillbaka nästa år då vi går i nian, för då får vi lyssna på dig".

– Det är då man får den stärkta känslan av att det här är så viktigt att prata om och informera ungdomar om.

Hur reagerade elever och föräldrar på incidenten?

– Jag fick en del oroliga mejl som jag har svarat på och berättat vad som hände, och varför. Alla kände inte till att Emerich var här, så jag förklarade det och att polisen hade varit här och att skolan inte är en allmän plats och att sådant här inte får förekomma, säger Sirpa Wahlberg Borgström, som också har anmält händelsen till Stockholms stads incidentsystem och informerat skolans lärare.