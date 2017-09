Martin Lundqvist, 26, studerar, Sollentuna: "Jag har varit skadad, men det gick ganska bra i början ändå. Jag siktade på att springa under två timmar, så jag fixade det. Det var skönt! Det tuffaste för mig är utförsbackarna på grund av min skada i knät. Uppför tar jag in tid, men utför tappar jag tid. Fredrik Lundqvist, 39, industriarbetare, Nässjö: "Det gick väl rätt bra med tanke på att vi inte är helt pigga. Backarna är nog det tuffaste under loppet". Foto: ANN JONASSON