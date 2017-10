Stephen Paddock, 64, pekas ut som skytten i Las Vegas

Minst 50 döda.

Dessutom uppger sjukvården att 406 personer förts till sjukhus efter attentatet, skriver polisen i ett pressmeddelande.

Den blodiga massakern i Las Vegas är den värsta – och mest omfattande – i USA:s historia.

Den 64-årige skytten har nu identifierats som Stephen Paddock från ökenstaden Mesquite – en stad i Clark County i delstaten Nevada, en timmes bilfärd från Las Vegas. Mesquite är en mindre stad med 17 400 invånare.

Bodde med kasinovärdinnan Marilou Danley

Där bodde han sedan i januari i år med sin fru – den förra kasinovärdinnan Marilou Danley, 62 – i ett hus med två sovrum, skriver Daily Mail. Tidningen uppger att bostaden var värd 396 000 dollar – motsvarande 3,2 miljoner kronor.

Stephen Paddock ser ut att ha planerat sitt massmördande in i minsta detalj. Han checkade in på lyxiga Mandalay Bay Hotel redan den 28 september. Då ska han ha använt av hustruns id-kort. Under de senaste dagarna på hotellet har han låtit smuggla in ett flertal tunga skjutvapen och massvis med ammunition till rummet på 32:a våningsplanet.

– Jag vet inte om han hindrade städerskorna för att komma in eller inte, det får utredningen visa, sa en polis under måndagens pressträff.

Stephen Paddock, 64, bodde ihop med före detta kasinovärdinnan Marilou Danley, 62 (på bilden). Foto: Facebook

Från 32:a våningsplanet hade Stephen Paddock sedan fri uppsikt från fönster och balkong ner mot festivalområdet på Las Vegas Boulevard, där tusentals människor dansade och sjöng med till countrystjärnan Jason Aldean, som uppträdde på scenen.

Men plötsligt förvandlades den ljusa festivalkvällen till mörker och ond bråd död.

Klockan 22.20 kom de första larmen in om skottlossning från festivalområdet. 18 minuter senare, klockan 22.38, twittrade Las Vegas-polisen om att det förekom "aktiv skottlossning" i området. Enligt ett pressmeddelande, som släpptes under måndagseftermiddagen, svensk tid, avlossades de första skotten klockan redan klockan 22.08.

Polisen i Las Vegas: "Håll er undan"

Las Vegas-polisen skickade kort därefter ut en skarp uppmaning till människor kring festivalområdet – "håll er undan".

Dessförinnan hade Stephen Paddock – gömd inne på hotellrummet på 32:a planet – siktat, och enligt polisen, avlossat ett stort antal skott rakt ner mot publikhavet.

Vittnesskildringar har talat om automatvapeneld.

– Det måste ha varit flera magasin eller en väldigt stor trumma, det lät som ett bältesmatat vapen i militär stil, säger James Galiano, rättsanalytiker på CNN, som analyserat skottljudet.

Medan människor träffades av skott, blödde och föll ihop, flydde andra för sitt liv genom ett hav av urdruckna flaskor och dricksglas, som låg kastade på marken.

Las Vegas-sheriffen Kevin McMahill är djupt tagen av det han sett och mött under söndagskvällen och natten mot måndagen, lokal tid:

– Det här är en dag jag hoppades att aldrig få uppleva under mina 27 år i tjänst, säger han till CNN.

Stephen Paddock hade skjutvapen på hotellrummet

Redan i ett mycket tidigt skede insåg polisen varifrån skottsalvorna hade avlossats – från det intilliggande lyxhotellet. Detta sedan vittnen hade beskrivit att det blixtrat till från ett av hotellrummen.

Därmed kunde polisen snabbt lokalisera rätt rum.

Dörren till rummet forcerades med sprängmedel.

Men enligt ett pressmeddelande var Stephen Paddock redan död när polisen tog sig in i hotellrummet. Bredvid sig hade han åtta skjutvapen.

Skjutit sig själv

Gärningsmannen Stephen Paddock kan ha skjutit ihjäl sig själv, enligt polisen i Las Vegas.

– Han sköts ihjäl. Jag kan inte bekräfta om det var polisen som sköt honom, säger sheriffen Kevin McMahill till CNN.

För polisen i Mesquite är Stephen Paddock en i det närmaste helt okänd person:

– Vi har inte mycket på mr Paddock, säger Quinn Averett, talesman för polisen. Vi har egentligen ingen rapport om kontakt med med Paddock över huvudtaget.

Sambon hittades av polisen – är nu avskriven

Däremot var det känt att Stephen Paddock var gift med den 62-åriga Marilou Danley.

Hustrun efterlystes av polisen efter masskjutningen, men hittades efter ett kort sökande. Hon har förhörts, enligt polisen, men har efter det avförts från utredningen.

Polisen har även hittat en av de två personbilar som efterlysts i samband med skjutningen – bilar som ska ha varit registrerade på paret.

Las Vegas-polisen har inte velat släppa särskilt mycket uppgifter om Stephen Paddock mer än att de har beskrivit honom som en lokalinvånare. De har även beskrivit honom som en "lone wolf" – "ensamvarg". Hans hustru å sin sida beskriver sig själv på sin Facebooksida, som efter masskjutningen har tagits bort, som "mamma" och "mormor/farmor".

Ingen av dem har några kända terrorkopplingar, enligt polisen.