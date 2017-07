I år hoppade Stefan Löfven över politikerveckan i Almedalen för att i stället resa runt på den svenska landsbygden och tala om trygghet.

Nu planerar han däremot att tillbringa några sommarveckor i stugan utanför Örnsköldsvik tillsammans med hustrun Ulla inför firandet av sin 60-årsdag.

Själva firandet kommer att ske med såväl nyare bekantskaper som äldre vänner som han fortfarande har kontakt med i Ångermanland, skriver TT.

Men att fylla jämt är inget som statsministern bävar inför. Löfvens fosterbror gick bort i cancer – samma dag som han skulle fylla 60, vilket gör att statsministern väljer att se åldrandet från dess ljusa sida.

– Till alla som frågar om jag har några problem med att fylla 60 brukar jag säga att alternativet är betydligt värre. Jag tycker att man lär sig av livet – jag har faktiskt aldrig haft någon sådan där ålderskris.

Uppväxt i arbetarklass

Som 1,5-åring kom Stefan Löfven som fosterbarn till en familj utanför Sollefteå, då hans biologiska mamma inte längre kunde ta hand om honom. Där fick han sig en arbetarklassuppväxt hos familjen Melander i Sunnesta.

Statsminister Stefan Löfven (S) provar en hängmatta på Böda Camping på Öland då han besökte olika platser i Sverige på temat trygghet. Foto: FREDRIK SANDBERG/TT / TT NYHETSBYRÅN

Hans ursprung är något som har vidgat hans perspektiv, både på politiken och på honom själv, berättar han för TT.

– Det är viktigt att inte göra saker och ting alltför märkvärdiga. Jag har ett väldigt ansvarsfullt uppdrag som jag vill vårda och utveckla så mycket jag kan, och som kräver mycket kunskap och diskussioner. Men där finns också personen kvar, och magkänslan för vad som är rätt och viktigt. Man måste bottna i sig själv, helt enkelt, säger Löfven till TT.

Gillar att läsa

Fosterföräldrarna värnade om folkbildning vilket har gjort att Löfven haft med sig läsningen sedan barnsben.

– Jag kommer mycket väl ihåg att mamma jobbade extra för att vi skulle få råd med en bokhylla till vardagsrummet, som skulle fyllas med böcker. Vi började med Jack London, och jag läste Fem-böckerna och Astrid Lindgren naturligtvis. Så vi uppmuntrades tidigt att läsa, och det är jag tacksam för. Det öppnar nya världar och ger fler möjligheter att uttrycka sig, förstå andra och få perspektiv på livet, säger Stefan Löfven till TT.

I dag läser han lite av varje, allt från Per-Anders Fogelström och Vilhelm Moberg till Marianne Fredriksson och gärna poesi då och då.

Att böcker och läsning är viktigt är någon som statsministern tog med in i IF Metalls kampanj "Läs för mig pappa!", som drevs under den tiden Stefan Löfven var ordförande. Även nu, som sittande regeringschef, driver han på frågorna om läsning och utbildning, bland annat genom att göra höstlovet till ett läslov.