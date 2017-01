Studenter i Sverige och svenskar med dubbla medborgarskap riskerar att inte släppas in i landet.

USA:s nya visumregler har redan börjat gälla och har drabbat ett okänt antal människor som landat i USA. Hundratals människorättsadvokater har spridit ut sig på landets flygplatser för att hjälpa människor som är på väg till landet.

I morse svensk tid ska två iranska studenter som doktorerar i Sverige ha tvingats lämna landet.

Trita Parsi säger att det har varit oroligt sedan 16.30 lokal östkusttid i fredags.

– Det är kaos och katastrof här just nu, säger han och varnar för att det har gått ”mycket längre än vad folk trodde”.

Lämnar landet - får inte återvända

Trump-administrationens nya visumkrav utesluter medborgare från sju länder. Men det drabbar också personer som har permanent uppehållstillstånd i USA, men rötter i något av de svartlistade länderna som är Syrien, Irak, Iran, Libyen, Jemen, Somalia, och Sudan.

– Lämnar de landet finns en stor risk att de inte får komma tillbaka in i landet, är de redan utanför landet är det många som nu inte får komma hem.

– De har barn här. De har hus här. De har bott här i 20 år, men de får inte komma in i landet mer, säger Trita Parsi.

Donald Trump har infört nya visumregler i USA. Foto: DOULIERY / POOL / EPA / TT OLIVI EPA TT NYHETSBYRÅ

Hur många har drabbats hittills?

– Vi har inga exakta siffror men vet att det är 500 000 med permanent uppehållstillstånd som är utanför landet just nu.

Tre med kopplingar till Sverige

Det finns hittills tre uppmärksammade fall, där personerna har koppling till Sverige. I ena fallet, som New York Times rapporterat om, handlar det om en man med rötter i Irak som var på väg från Stockholm till sin familj i Houston, Texas. De två övriga är doktorander, och medborgare i Iran, som skulle på en konferens i Cornell University i New York. Båda stoppades på JFK-flygplatsen i New York eftersom Iran är med på Trumps svarta lista.

– De blev hemskickade trots att de hade giltiga visum. De giltiga visumen gäller inte. Han har ändrat lagarna, Trump. Det är en ny situation nu, säger Trita Parsi.

300 000 svenskar kan drabbas

Hans organisation undersöker nu riskerna för de som har dubbla medborgarskap, exempelvis svenskt och sudanskt, eftersom även de personerna troligen kan stoppas vid den amerikanska gränsen. Det kan handla om 300 000 svenskar som har dubbla medborgarskap - och som kan påverkas om de vill till USA, säger han.

Hur upplever drabbade det här?

– De är helt chockade. Det är människor som har visum och har gått igenom enorma problem för att få visumen, som ska dit på en jobbresa, eller folk som kommer hem efter att ha varit på en jobbresa. Det här är en absolut chock.