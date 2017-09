Statsskulden krymper - den lägsta sedan 1977

Nu på morgonen presenterar regeringen höstens budget på regeringshögkvarteret Rosenbad. Strax efter håller Magdalena Andersson, S, pressträff.

Samtidigt redogör finansministern för det ekonomiska läget och gör en prognos för framtiden. Till exempel berörs arbetslösheten de kommande åren samt statsskuldskvoten.

Fortsätter krympa

Och den fortsätter krympa, enligt finansministern. Under 2018 beräknas skulden ligga på 1238 miljarder kronor, eller 24,5 procent av BNP.

– Statskulden har minskat sen vi införde det finanspolitiska ramverket med överskottsmålet. Syftet är att få ner statsskulden och vi får ytterligare kraftiga nedgångar i statsskulden. Under mandatperioden kommer statsskulden att ha minskat med 10 procentenheter, från 34 procent till 24, säger Magdalena Andersson, S.

I mitten på 90-talet, de så kallade krisåren, låg skuldkvoten på drygt 70 procent och har sen arbetat sig ned. Enligt EU:s regelverk får medlemsländerna inte ha en statsskuld som överstiger 60 procent av bruttonationalprodukten, BNP. Under 2016 bröt 16 EU-länder bryter mot den regeln, enligt Europaportalen.

Statsminister Stefan Löfven och finansminister Magdalena Andersson. Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT / TT NYHETSBYRÅN

Bygger buffert för sämre tider

Under 2016 var räntan för statskulden 1,5 miljarder kronor. Lägre skuld innebär också lägre räntor på sikt.

– Den dagen vi hamnar i ett sämre ekonomsikt läge finns det goda marginaler och skyddsvallar. Det är ett sätt att kunna bygga upp buffertar för sämre tider, säger hon.

Två faktorer ligger bakom

Enligt finansministern är det framför allt två faktorer som ligger bakom den nedåtgående kurvan.

– Dels är det vad regeringen gjort men vi har också en bra konjunktur. Självklart har vi haft draghjälp av en starkare konjunktur under mandatperioden men vi har också lagt om migrationspolitiken vilka gör att vi i slutet sparat mycket på migrationen. Vi har jobbat med olika kostnadssystem där kostnaderna har ökat och ser till att fler kommer i jobb så att skatteintäkterna ökar.

Regeringen har länge pressats av Stefan Löfvens vallöfte om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 - ett löfte många experter menar att man kommer få svårt att nå. På höstens pressträff på Harspund meddelade regeringen att arbetslösheten beräknas till 5,9 procent under nästa år. Den prognosen ligger fast i samband med höstbudgeten. Samma siffra gäller även för 2019 och 2020.

– Arbetslösheten har minskat rejält under mandatperioden. Bedömningen är att vi kommer ner under sex procent under nästa år. Hälften av minskningen av arbetslöshet beror på regeringens åtgärder. Här kommer vi att fortsätta jobba tills vi har EU:s lägsta arbetslöshet.

Tillväxten bedöms bli 3,1 procent i år. Nästa år kommer BNP växa med 2,5 procent och 2019 med 2,0 procent, enligt prognosen.