Starka stödet – till ME-drabbade Karin

• Karin orkar bara vara aktiv några minuter per dag, då hon kan äta, prata, ta mediciner och sköta sin hygien. Om Karin anstränger sig för mycket blir hon mycket sämre. Ansträngningsutlöst försämring är typiskt för ME.

Idag skriver Expressen om ME-sjuka Karin Eriksson som är fånge i sin säng sedan fem år tillbaka. Den neurologiska sjukdomen medför en utmattning, både fysiskt och psykiskt, som inte går att vila bort. Karin har bara några minuters aktivitetstid per dag då hon kan äta, prata, ta mediciner och sköta sin hygien. Om hon anstränger sig för mycket sjunker den drastiskt ännu mer.

Karin har hemtjänst på dagarna, men kvällar, nätter och helger är det sambon Henrik Fransson som hjälper henne med allt.

Efter att artikeln publicerades har uppmuntrande kommentarer, meddelanden och mejl strömmat in.

– Jag ser att min Facebookmejl är ganska full! Det är roligt att människor engagerar sig. Många sådana artiklar blir kanske droppen som urholkar stenen. Att både vårdpersonal och allmänhet förstår att ME är en sjukdom att ta på allvar, säger Henrik.

Karin och Henrik berättar sin historia för att de vill öka kunskapen om ME. Idag finns många fördomar om sjukdomen.

– En del tror att ME-drabbade är lata och bara vill ha pengar av Försäkringskassan för att ligga i sängen. Artikeln gör att människors förståelse ökar. Efter att ha läst den tror jag inte det är någon som skulle vilja byta liv med Karin, säger Henrik.

Många drabbade har fått fel diagnos och fel behandling, berättar Henrik. Foto: Anna-Karin Nilsson / ANNA-KARIN NILSSON EXPRESSEN

Vissa läkare förnekar att ME finns

Inte minst viktigt är det att vårdpersonal får veta mer om sjukdomen. Det finns läkare som inte känner till ME. En del läkare förnekar till och med att sjukdomen finns. Många drabbade har fått fel diagnos och fel behandling, berättar Henrik.

– Kanske några läkare läser och förstår att de kanske skickat hem patienter med ME utan rätt diagnos. Det är bra att fler inser att ME finns.

Många av Expressens läsare hör av sig med goda råd och tips på alternativa behandlingar, allt från fiskolja till vitlök. Henrik tackar vänligt för allt engagemang, men paret har redan testat det mesta.

– Vi har nog gått igenom alla tips som finns. Man griper efter halmstrån, särskilt i början. Det är välmenande men det finns få hårda fakta, vetenskap, bakom. Det finns inga mirakelkurer för ME. Man ska heller inte blanda ihop ME med andra sjukdomar. Om vitlök hjälper kanske det inte är ME man lidit av, säger Henrik.

En del läsare vill starta en insamling till Karin för att hon ska kunna få alternativ behandling med intravenös antibiotika i Tyskland. Men Henrik förklarar att det inte är pengar som är parets problem.

– Hade det varit så enkelt som pengarna hade vi åkt för länge sedan. Vi vet att en del reser till Tyskland och tycker att de blir bättre, men vad jag vet finns det ingen ordentlig vetenskap som visar att det verkligen fungerar. Det är mer att ses som experiment, tycker Henrik.

Maten står numrerad och färdig i kylen för att värma så Karin kan få i sig den med sugrör. Foto: Anna-Karin Nilsson / ANNA-KARIN NILSSON EXPRESSEN

Nytt hopp för ME-drabbade

Men nu finns det nytt hopp om ett effektivt läkemedel för Karin och andra ME-drabbade. En mindre studie från Norge har visat på positiv effekt av immunhämmande medicinen rituximab, som säljs under namnet Mabthera. Läkemedlet används i dag bland annat för behandling av cancer och reumatism. Medicinen ges som dropp och verkar genom att döda celler, minska antalet B-lymfocyter som är en typ av vita blodceller.

Forskarna vet inte vad ME orsakas av, men det finns teorier av att den orsakas av fel i immunsystemet. Teorin stöds av det faktum att ME ofta debuterar efter en infektion, som körtelfeber. Just nu pågår en ny, större vetenskaplig studie, av behandling med rituximab vid ME. Resultaten väntas komma redan i år.

– Att testa rituximab eller annan liknande behandling är det som ligger närmast till för Karin. Jag kan tänka mig att vi hittar en läkare så att Karin kan få prova medicinen i förväg.

Samtidigt är det ett svårt beslut för paret. Rituximab är ett kraftfullt läkemedel som också innebär risker för biverkningar. Det har förekommit dödsfall, poängterar Henrik.

– Sen är det många läkare som inte vågar prova behandlingen på ME-patienter innan det kommit en ordentlig studie. Särskilt efter Macchiariniskandalen är det många läkare som är restriktiva med att prova nya behandlingar utan att ha ordentligt på fötterna.