Sorgen i Gävle efter mordet på 16-åringen

Vid niotiden på torsdagsmorgonen hittades den 16-åriga pojken, Ali Jafari, död vid sidan av en cykelbana i bostadsområdet Sätra i Gävle. Han hade varit på väg till sin högstadieskola, Stora Sätraskolan i Gävle, men kom aldrig fram.

Som så många gånger tidigare vid stora tragedier söker sig många till kyrkan, som blivit en samlingsplats i sorgen.

– Det är många känslor. Det var en tung dag i går, och tungt i dag. Men ändå fint att möta människor och se att människor tar hand om varandra, säger Sven Hillert, som är präst i Mariakyrkan, som ligger i Sätra.

Ali Jafari mördades på väg till skolan. Foto: Privat

"Många är rädda och oroliga"

Pojken hittades mördade i ett villaområde, och pojkens familjehemspappa Hasan Tercan har berättat om sorgen.

– Han gick i Sätraskolan och han var mycket duktig i skolan. Han ville utvecklas hela tiden och hade stora drömmar om att bli musiker. Han hade sina drömmar, som vilken pojke som helst. Han spelade gitarr och sjöng, säger han.

Till kyrkan i Sätra söker sig framför allt jämngamla till Ali Jafari

– De som kommer till oss är ungdomar framför allt, och människor runt ungdomarna. De har också behov av att finnas till och bara vara. Vi visar omsorg från kyrkans sida, säger Sven Hillert, som berättar om både sorg och rädsla.

– Många är rädda och oroliga, och tänker att det kan komma så nära oss. I går handlade det mycket om vem som är det drabbade. Men sedan finns det också tankar på om det här kan hända en själv, och det skapas rädsla.

Andra elever fick beskedet på fredagsmorgonen

Ali Jafari gick på Sätraskolan, där extra stödresurser satts in efter dödsfallet. Skolan fick beskedet av polisen under torsdagseftermiddagen, och under fredagsmorgonen informerades både personal och andra elever.

– Vi är ganska många vuxna på skolan naturligtvis. Och vi har extra stöd av kuratorer och psykologer. Vi har fört ut information till alla, och gett möjlighet att prata om det som har hänt, säger Eva Levin, chef för grundskoleutbildningen i Gävle kommun.

Hur mottogs beskedet?

– Det här är inget man någonsin vill vara med och informera om. Det är många blandade känslor. Ledsamhet, ilska, förvåning. Allt finns.

Åklagare: "Det är speciellt"

Samtidigt som många sörjer och förfäras över Ali Jafaris död fortsätter förundersökningen, där en 17-åring är anhållen på sannolika skäl för mordet. Han ska ha kommit frivilligt till polisstationen.

Polisen har gjort tillslag i en bostad i närområdet och fortsatte arbetet under fredagen.

– Vi jobbar på för fullt med förhör och dörrknackningar, säger åklagaren Therese Stensson.

Hur är det att arbeta med ett fall med så unga inblandade?

– Det är speciellt. Det är känsligt när de är så unga så klart, på båda sidor.