Socialdemokraten Börje Vestlund är död

Lars Ohly, före detta partiledare för Vänsterpartiet:

"Bästa Börje Vestlund är död- knasiga, roliga Börje. Alltid nära till skratt men aldrig långt från allvar. Så ledsamt", skriver han på Twitter.

Morgan Johansson (S), justitie- och inrikesminister:

"Mycket tråkigt att höra om Börje Vestlunds död. En färgstark politiker som brann för HBT-frågor och facklig-politisk samverkan. Saknad!", skriver han på Twitter.

Ardalan Shekarabi (S), civiliminister:

"En partivän och förkämpe för alla människors lika rätt, oavsett vem de älskar, har ryckts bort från oss. Börje skulle lämna riksdagen efter nästa val, men var långt ifrån färdig med sin livsgärning. Han hade ett brinnande engagemang i alla frågor han tog sig an. Vi träffades så sent som i tisdags, då han argumenterade engagerat i välfärdsfrågan. Beskedet är svårt att ta in. Så obeskrivligt sorgligt", skriver han på Twitter.

Urban Ahlin (S), talman:

"Riksdagen har mottagit det tragiska beskedet om Börje Vestlunds bortgång. Med sorg går mina tankar till Börjes familj, vänner och kollegor. Börje Vestlund var en engagerad och respekterad riksdagsledamot", säger han i ett pressmeddelande.