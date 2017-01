Katie Rich skriver manus för det amerikanska tv-sketchprogrammet "Saturday night live". Nu har hon hamnat i blåsväder efter en uppmärksammad tweet om Donald Trumps yngste son Barron, 10.

"Barron Trump kommer att bli det här landets första hemskoleskytt", stod det i tweeten som kort därefter togs bort av Katie Rich. Hon tog därefter också bort sitt Twitter-konto.

Men det stoppade inte det okänsliga skämtet från att spridas och nu har Rich stängts av från sitt jobb, skriver Washington Post.

79 000 personer har också skrivit under en lista för att få henne avskedad från SNL.

Många har efter tweeten kommit till tioårige Barrons försvar, däribland Hillary Clintons dotter Chelsea.

"Barron Trump förtjänar chansen som alla barn förtjänar att vara ett barn", skriver hon på sin Twitter.

Sedan lade hon till:

"Att stå upp för alla barn innebär också att stå emot presidentens politik som skadar barn."

Katie Rich har efter raseriet som följde återvänt till Twitter för att be om ursäkt.

"Jag ber uppriktigt om ursäkt för den okänsliga tweeten. Jag ångrar djupt mitt agerande och de förolämpande orden. Det var oförlåtligt och jag ber så mycket om ursäkt", skriver hon.

I sincerely apologize for the insensitive tweet. I deeply regret my actions & offensive words. It was inexcusable & I'm so sorry.