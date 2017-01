Snart ringer Trump upp Vladimir Putin

En efter en bockar han av dem: Världens ledare.

På fredagen träffade USA:s nytillträdde president Donald Trump Storbritanniens premiärminister Theresa May i Vita huset. Det var det första officiella besöket från en utländsk ledare sedan Trump tog över efter Barack Obama för en vecka sedan.

Under fredagen hann Trump även prata i telefon med Mexikos president Enrique Peña Nieto.

På lördagskvällen, svensk tid, är det dags för den republikanske presidenten att ta sig an ytterligare en världsledare. Denna gång Rysslands president Vladimir Putin.

Flera medier rapporterar att de båda har bokat in ett telefonsamtal. Det första sedan Trump svors in.

Även vicepresidenten Mike Pence ska medverka, skriver CNN.

Donald Trump har varit öppen med att han vill ha en bättre relation med Ryssland än sin föregångare. Han har bland annat föreslagit att han ska lyfta de sanktioner mot landet som Obama-administrationen införde – om Kreml hjälper USA att bekämpa terrorister, skriver CNN.

Rysslands utrikesminister Sergey Lavrov menar att man nu vill "återetablera normala relationer" mellan de båda länderna.

– Efter de svåra relationerna vi hade med Barack Obama är president Putin nu redo att mötas för den globala säkerheten och stabiliteten, säger han enligt CNN.

Samtidigt som Donald Trump försöker stärka USA:s relationer med världens ledare fortsätter han att gå till attack mot amerikanska medier. Han har tidigare haft en hård ton mot flera etablerade medier, bland annat CNN – som han hävdar är oärliga.

Nu ger han sig på New York Times, en av världens mest ansedda tidningar, och Washington Post igen.

"Misslyckade New York Times har haft fel om mig från start. Sa att jag skulle förlora primärvalen, sen det allmänna valet. FEJKNYHETER!" skriver presidenten på Twitter.

The failing @nytimes has been wrong about me from the very beginning. Said I would lose the primaries, then the general election. FAKE NEWS!