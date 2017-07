OJ Simpson är mest känd för att 1995 ha åtalats och friats för morden på hustrun Nicole Brown Simpson och hennes vän Ronald Goldman. Två år senare dömdes Simpson dock i en civilrättslig process att betala 33 miljoner dollar till Browns och Goldmans familjer.

Varför sitter OJ Simpson i fängelse – vad dömdes han för?

I september 2007 åtalades Simpson igen, denna gång bland annat för väpnat rån, inbrott och kidnappning. Simpson hade tillsammans med tre andra män rånat två samlare som enligt Simpson stulit en rad minnesföremål som tillhörde honom, skriver sportkanalen ESPN.

3 oktober 2008, på 13-årsdagen av den friande morddomen, fälldes Simpson på samtliga tolv punkter till 33 års fängelse, med möjlig frigivning efter tio år.

Till hur många år i fängelse dömdes OJ Simspon?

Simpson kunde ha dömts till livstids fängelse. Åklagaren begärde att han skulle dömas till minst 18 års fängelse, medan försvaret ville sänka det till sex år. Domaren Jackie Glass tog en mellanväg och dömde honom 8 december 2008 till mellan 9 och 33 års fängelse. Glass förnekade sambandet mellan fängelsestraffet och det skadestånd på 33 miljoner dollar han skulle betala.

Biljakten där OJ Simpson försökte fly i en vit Ford Bronco följdes av miljoner tittare i direktsänd tv. Foto: JOSEPH R. VILLARIN / AP TT / NTB SCANPIX

Hur går prövningen till?

Prövningen görs av en så kallad "parole hearing", en frigivningsnämnd med fyra deltagare. De kommer att ta in argument för och emot att Simpson ska friges i oktober 2017. Efter att alla hörts sammanträder medlemmarna i 30 minuter och fattar ett beslut direkt.

För att fatta ett beslut måste alla fyra vara eniga. Om de inte kommer fram till ett resultat kommer de att fråga ytterligare två medlemmar av nämnden som finns på annan plats för att få fyra röster för eller emot frigivning. Det ska vara tre medlemmar på distans, men den tredje är inte utsedd än, så omröstningen kan sluta 3–3, vilket skulle betyda att Simpson inte kan höras igen på ett halvår.

De enda som får yttra sig i frigivningsnämnden är Simpson och hans advokater, samt familjemedlemmar till offren. Nämnden prövar alla fall från elva faktorer, inklusive kriminell bakgrund, ålder, kön, tidigare alkohol- och drogvanor och uppförande i fängelset.

Vad hände förra gången Simpson var i frigivningsnämnden?

Simpson hördes 25 juli 2013 och blev benådad på fem av de tolv punkter han fälldes för. Han berättade för nämnden att han skött sig exemplariskt som fånge, försökte skaffa sig en utbildning och att han tog ansvar för de brott han begått.

Han benådades för inbrott, två fall av kidnappning och två fall av rån. Han kunde dock inte benådas för brotten begångna med ett dödligt vapen.

Ett signerat foto av OJ Simpson, något som Simpson tog tillbaka med våld. Foto: JAE C. HONG / AP TT NYHETSBYRÅN

Vad händer om OJ Simpson släpps?

Släpps Simpson kommer han att förflyttas från Lovelock till ett fängelse närmare Las Vegas eller Reno i Nevada. Han kan släppas tidigast 1 oktober, men det kan dröja. Myndigheterna kommer inte att offentliggöra exakt när han släpps. Han kommer troligen kunna lämna Nevada, men måste redovisa för myndigheterna i Nevada var han är.

Vad händer om OJ Simpson tvingas stanna i fängelset?

Blir han inte frigiven kommer han att stanna i fängelset i ytterligare minst ett till tre år. Först då får han chans att träffa frigivningsnämnden igen.

Vem är OJ Simpson?

Orenthal James "OJ" Simpson är 70 år. Han var running back i den amerikanska fotbollsligan NFL. 1973 valdes han till NFL Player of the Year.

Efter karriären blev han skådespelare, bland annat i komediserien "Den nakna pistolen".

1985 gifte sig OJ Simpson med Nicole Brown. De skilde sig 1992 och gjorde ett försök att återförenas 1993.

Vilka var mordbevisen mot OJ Simpson?

12 juni 1994 hittades Nicole Brown Simpson och hennes vän Ronald Goldman knivhuggna till döds. Efter en spektakulär flykt som tv-sändes från helikopter, greps OJ Simpson, misstänkt för dubbelmord.

3 oktober 1995 friades Simpson från dubbelmordet, trots att dna-bevisen var överväldigande. Försvaret lyckades dock skjuta sönder bevisen, eftersom polisen inte kunde visa att blodproven kunde ha manipulerats med.

Ett annat bevis som som kunde ha fällt OJ Simpson var en blodig skinnhandske som hittats på mordplatsen. När Simpson skulle sätta på sig den i rätten passade den inte. Då kommenterade hans advokat Johnnie Cochran med “If it doesn’t fit, you must acquit”.

Senare kom det fram att Simpson tagit medicin mot sin artrit. Han varnades för att om han slutade ta sin medicin skulle händerna stelna och svullna upp, enligt CBS News.