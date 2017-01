"Do you have time to see me today?", löd det första sms:et från direktören. Svaret: "Yes."

Brottet begicks i somras, den 8 augusti. Direktören, som är i 45-årsåldern, köpte då sex av en prostituerad kvinna på Lappkärrsberget i Stockholm. I veckan åtalades han i Stockholms tingsrätt, för köp av sexuell tjänst.

Direktören är inblandad i flera olika företag, och är vd för ett IT-bolag med en omsättning på närmare 40 miljoner kronor.

Bolaget har uppdrag för bland annat regeringskansliet, TV4, SVT, McDonald's, Scandic, Svenska spel, och operatörerna 3 och Tele 2.

Taxerad inkomst 2015 var för direktören 810 000 kronor.

I polisens förundersökningsprotokoll framgår att direktören togs på bar gärning av polisens spanare. De hade fått reda på att en prostituerad kvinna befann sig på en adress på Lappkärrsberget och åkte till platsen. Där hittade de vilken lägenhet hon befann sig i, och väntade utanför för att hålla koll.

"Tydliga stönanden"

Efter runt en halvtimme såg de hur en man, direktören, anlände. Han ställde sig utanför porten, tog fram sin mobiltelefon och verkade "osäker vart han ska ta vägen". Därefter kunde spanarna se hur den prostituerade kvinnan kom ner, öppnade dörren och släppte in direktören.

Direktören greps direkt på platsen, misstänkt för köp av sexuell tjänst.

"Spanarna följer efter och efter några minuter hörs tydliga stönanden inifrån lägenhet”, uppges i polisens undersökning.

Spanarna kontaktade fastighetens vaktmästare, fick tillträde till lägenheten och beslutade sig för att genomföra en husrannsakan, alltså ta sig in.

Där tog de direktören på sängen, bokstavligt talat:

"Väl inne i lägenheten så observeras NN liggande i sängen med en påträdd kondom. Gränsle över honom sitter NN och ger honom oralsex."

Bevis: Tre 500-lappar

I förhör berättade kvinnan direkt att hon säljer sex via internet, under ett falskt namn. Direktören ska ha kontaktat henne via en annons för att sen dirigeras till adressen där han greps.

Kvinnan har visat pengarna hon betalades med: Tre svenska 500-kronorssedlar.

Direktören erkände brottet direkt i polisförhör. Han har berättat han att han fick syn på annonsen när han surfade på nätet på en dator på jobbet. Via sms tog han sen kontakt med kvinnan och bestämde pris, tid och plats. 1500 kronor för 30 minuter.

Sms:en mellan direktören och kvinnan

I sexannonsen har kvinnan fyllt i sin ålder, hårfärg, bröststorlek, ögonfärg – och vilka typer av sexuella tjänster hon kan utföra.

Direktören skickade flera emojis i sina sms.

Svaret:

"Yes."

"Ok. Where are u?", frågade direktören varpå kvinnan gav honom adressen.

Därefter skrev hon priset:

"1quick 1000 … 30 min 1500."

"1 hour 1600."

Direktören frågade om hon hade tid om 20 minuter. Det hade hon.

Åklagaren: Betala 33 000 kronor

Åklagaren i fallet, assistentåklagare Rolla Akkache vid Västerorts åklagarkammare, har yrkat på att direktören ska bli skyldig att betala 33 000 kronor i böter för brottet, i form av 50 dagsböter à 660 kronor.

– Han har erkänt den här gärningen, i alla fall under förundersökningen, och har där berättat i detalj hur det här gick till, säger Rolla Akkache.

– Det är bara dagsböter för den här typen av brott, men det är ganska saftiga böter i och med att han har bra inkomst, säger hon vidare.

Hon menar att det inte finns något som tyder på straffet skulle bli något annat.

– Det är erkänt, då brukar det bli det, säger Rolla Akkache.